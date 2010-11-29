آلودگی هوا در مرکز توجه طراحان معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قاسم زاده دبیر اجرایی سومین دوره جشنواره طراحی معاصر ایران گفت: سومین دوره جشنواره طراحی معاصر ایران که از آبان ماه 89 فعالیت اجرایی خود را آغاز نموده با استقبال خوبی از سوی طراحان معاصر به ویژه هنرمندان شهرستانی مواجه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نزدیک به یک ماه از فراخوان عمومی جشنواره می گذرد تعداد آثار ارسالی به جشنواره نشان از نگاه هنرمندانه طراحان به شهر ، فضا و زندگی شهری دارد. تاکنون نزدیک به 500 اثر از هنرمندان استانهای مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که این نشان از استقبال خوب طراحان از این جشنواره دارد.

قاسم زاده در مورد تفاوت این دوره جشنواره با دوره‌های قبلی اظهار داشت: تفاوت این دوره از جشنواره با دوره‌های قبلی در تخصصی بودن این جشنواره است که هنرمندان فقط با موضوع شهر، زندگی شهری و فضای شهری نسبت به ارسال آثار اقدام نموده‌اند.

دبیر اجرایی جشنواره طراحی معاصر ایران یادآور شد: با توجه به میزان افزایش آلاینده‌های جوی در روزهای اخیر در کلانشهر تهران انتظار می‌رود موضوع آلودگی هوا در کانون توجه هنرمندان معاصر به منظور فرهنگ‌سازی در این حوزه قرار گیرد.

قاسم زاده در پایان خاطر نشان کرد: به منظور اطلاع رسانی جشنواره پوستر و فراخوان جشنواره به تمام دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی هنری، فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ، انجمن‌های طراحی و حوزه‌های هنری سراسر کشور ارسال شده که این حرکت تاثیر خوبی در آگاهی هنرمندان از روند برگزاری جشنواره و شرکت در آن خواهد داشت.

علاقمندان می‌توانند تا پایان آذرماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست خیابان 12 پلاک 12 ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های 88527041 و 88514122 تماس حاصل نموده و برای دریافت فرم شرکت در جشنواره به وبلاگ موزه دکتر سندوزری به نشانی www.Sondoozi.blogfa.com مراجعه نمایند.

