به گزارش خبرگزاری مهر،حجت ایروانی در مورد این کتاب گفت: "دیده‌بان" شامل مجموعه خاطرات بچه‌های واحد توپخانه در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور است.

وی در مورد خاطرات این کتاب بیان کرد: خودم شاهد برخی از آنها بوده‌ام و برخی هم خاطرات دیگر دوستان در واحدهای مختلف توپخانه است که برایم بیان کرده و من تمام آنها را در این کتاب آورده‌ام.

ایروانی هدف خود را از نوشتن این کتاب پاسداشت رشادتها و دلیری‌های بچه های واحد توپخانه در مناطق عملیاتی عنوان کرد و افزود: به عنوان کسی که جزئی از واحد توپخانه بوده‌ام همیشه دوست داشتم خاطرات آن روزها را ثبت کنم به ویژه اینکه واحد توپخانه جزو یگان‌های پر مشقت و پرکار در زمان جنگ بود.

چاپ سوم کتاب "دیده بان" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 112 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر می شود.

