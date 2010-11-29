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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۸

"دیده‌بان" چاپ سومی شد

"دیده‌بان" چاپ سومی شد

چاپ سوم "دیده‌بان" خاطرات رزمندگان واحد توپخانه نوشته حجت ایروانی توسط انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت ایروانی در مورد این کتاب گفت: "دیده‌بان" شامل مجموعه خاطرات بچه‌های واحد توپخانه در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور است.

وی در مورد خاطرات این کتاب بیان کرد: خودم شاهد برخی از آنها بوده‌ام و برخی هم خاطرات دیگر دوستان در واحدهای مختلف توپخانه است که برایم بیان کرده و من تمام آنها را در این کتاب آورده‌ام.
 
ایروانی هدف خود را از نوشتن این کتاب پاسداشت رشادتها و دلیری‌های بچه های واحد توپخانه در مناطق عملیاتی عنوان کرد و افزود: به عنوان کسی که جزئی از واحد توپخانه بوده‌ام همیشه دوست داشتم خاطرات آن روزها را ثبت کنم به ویژه اینکه واحد توپخانه جزو یگان‌های پر مشقت و پرکار در زمان جنگ بود.
 
چاپ سوم کتاب "دیده بان" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 112 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر می شود.
 
کد مطلب 1200764

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