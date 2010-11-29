به گزارش خبرگزاری مهر،حجت ایروانی در مورد این کتاب گفت: "دیدهبان" شامل مجموعه خاطرات بچههای واحد توپخانه در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور است.
وی در مورد خاطرات این کتاب بیان کرد: خودم شاهد برخی از آنها بودهام و برخی هم خاطرات دیگر دوستان در واحدهای مختلف توپخانه است که برایم بیان کرده و من تمام آنها را در این کتاب آوردهام.
ایروانی هدف خود را از نوشتن این کتاب پاسداشت رشادتها و دلیریهای بچه های واحد توپخانه در مناطق عملیاتی عنوان کرد و افزود: به عنوان کسی که جزئی از واحد توپخانه بودهام همیشه دوست داشتم خاطرات آن روزها را ثبت کنم به ویژه اینکه واحد توپخانه جزو یگانهای پر مشقت و پرکار در زمان جنگ بود.
چاپ سوم کتاب "دیده بان" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 112 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر می شود.
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