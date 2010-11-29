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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۶

بصیرت و عمل بهترین پاسخ برای دسیسه های دشمنان است

بصیرت و عمل بهترین پاسخ برای دسیسه های دشمنان است

زنجان - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان گفت: بصیرت و عمل در زمان مناسب بهترین پاسخ برای دسیسه های دشمنان در جنگ نرم است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ محمد اسماعیلی صبح دوشنبه در یادواره شهدای دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ثمره عملکرد شایسته شهدا و رزمندگان اسلام را پیروزی در هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با بصیرت بالایی که داشتند در برابر دشمنان و توطئه های آنان ایستادگی و زمینه پایداری و ثبات نظام اسلامی را تا عصر حاضر فراهم کردند.

وی، پایداری در حمایت و پشتیبانی از ولی فقیه را رمز پیروزی و موفقیت جوانان و رزمندگان عنوان کرد و یادآورشد: تشکیل حکومت اسلامی با چنین ویژگیهایی از آرزوهای پیامبران و ائمه معصومین(ع) بود که با نظام اسلامی ایران به تحقق پیوست.

سرهنگ اسماعیلی، حمایت از رهبری را در تمامی عرصه ها از شاخص های بزرگ نظام اسلامی دانست و افزود: تشکیل چنین حکومتی با این ویژگی ها و شاخصهای اسلامی برای دشمنان قابل قبول نیست و به همین دلیل آنان در تلاش برای براندازی نظام اسلامی هستند.

جانشین فرمانده سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان، شهدای نظام اسلامی رااز بهترین جوانان مسلمان کشور دانست و گفت: این جوانان با بصیرت و آگاهی که داشتند به خوبی دشمن را شناختند و باآگاهی نسبت به دسیسه های آنان پاسخ دندان شکنی به دشمنان نظام اسلامی دادند.

سرهنگ اسماعیلی  اخلاص و ولایتمداری بسیجیان را موجب پایداری و اقتدار نظام اسلامی طی 31 سال گذشته دانست و افزود: در حال  حاضر مهمترین مسئولیت در حفظ و پاسداری از نظام اسلامی را فرزندان شهدا و بسیجیان بر عهده دارند و نباید در این زمینه لحظه ای غفلت کنند.

کد مطلب 1200768

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