بصیرت و عمل بهترین پاسخ برای دسیسه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ محمد اسماعیلی صبح دوشنبه در یادواره شهدای دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ثمره عملکرد شایسته شهدا و رزمندگان اسلام را پیروزی در هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با بصیرت بالایی که داشتند در برابر دشمنان و توطئه های آنان ایستادگی و زمینه پایداری و ثبات نظام اسلامی را تا عصر حاضر فراهم کردند.

وی، پایداری در حمایت و پشتیبانی از ولی فقیه را رمز پیروزی و موفقیت جوانان و رزمندگان عنوان کرد و یادآورشد: تشکیل حکومت اسلامی با چنین ویژگیهایی از آرزوهای پیامبران و ائمه معصومین(ع) بود که با نظام اسلامی ایران به تحقق پیوست.

سرهنگ اسماعیلی، حمایت از رهبری را در تمامی عرصه ها از شاخص های بزرگ نظام اسلامی دانست و افزود: تشکیل چنین حکومتی با این ویژگی ها و شاخصهای اسلامی برای دشمنان قابل قبول نیست و به همین دلیل آنان در تلاش برای براندازی نظام اسلامی هستند.

جانشین فرمانده سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان، شهدای نظام اسلامی رااز بهترین جوانان مسلمان کشور دانست و گفت: این جوانان با بصیرت و آگاهی که داشتند به خوبی دشمن را شناختند و باآگاهی نسبت به دسیسه های آنان پاسخ دندان شکنی به دشمنان نظام اسلامی دادند.

سرهنگ اسماعیلی اخلاص و ولایتمداری بسیجیان را موجب پایداری و اقتدار نظام اسلامی طی 31 سال گذشته دانست و افزود: در حال حاضر مهمترین مسئولیت در حفظ و پاسداری از نظام اسلامی را فرزندان شهدا و بسیجیان بر عهده دارند و نباید در این زمینه لحظه ای غفلت کنند.