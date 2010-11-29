دوری از فساد اداری لازمه پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر سوخته سرایی ظهر دوشنبه در نشست کارشناسان ارزیابی عملکرد فرمانداریها با معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار و مدیر دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری گلستان گفت: مسئولان دولت نهم و دهم با دلسوزی بهترین چیزها را برای مردم عزیزشان می خواهند.

وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری یکی از ارزشهای دولت نهم و دهم این است که دولتمردان این دولت و برای مردم و خدمت رسانی به مردم کار می کنند و بدنبال منافع حزبی وگروهی نیستند.



سوخته سرایی اظهار داشت: شعارهایی که در این دولت داده شد برای خیلی ها ثقیل بود اما به لطف خداوند محقق شد بخصوص مسکن، انرژی هسته ای، حقوق بشر، کنترل بازار، مصرف سوخت انرژی و هدفمند کردن یارانه ها که ناشی از نیت خالصانه، رفتار مودبانه و توجه به منویات مقام معظم رهبری و آرمانهای امام خمینی (ره) و شجاعت و جسارت داشتن رئیس جمهور بوده است.



وی ادامه داد: امروز رئیس جمهور با سیاست تهاجمی و با بنیانهای اساسی و فکری و با شجاعت و جسارت در مقابل بیگانگان با تحریم های همه جانبه ایستاده است.



معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار تاکید کرد: با همکاری قوای سه گانه، امورات وتدابیر کشور باقوت و جدیت در حال انجام است.



وی ضمن عرض تبریک بمناسبت هفته بسیج گفت: دوام و پایداری انقلاب، حاصل خون شهدا است و جوانان و بسیجیان امروز ما از این انقلاب و دفاع مقدس سهم دارند.



سوخته سرایی اظهار داشت: شناخت نسبت به موقعیتی که اکنون در دوره بی نظیر از حیات جمهوری اسلامی قرار داریم بسیار حائز اهمیت است.



معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار از برنامه های دولت دهم به سیاستهای کلی نظام تحول اداری، انتصاب مدیران براساس ارزشها و باورهای دینی وانقلابی، کارایی و تخصص گرایی، استخدامی بر مبنای عدالت نه گروهی و حزبی، ارتقای سلامت اداری و دولت الکترونیک اشاره کرد.



مدیر ارزیابی وپاسخگویی به شکایات استانداری نیز در این جلسه گفت: نگاه استاندار به دفتر بازرسی نگاه دقیق و مثبت است.



وی هدف از تشکیل این جلسه را ارزیابی از محیط دستگاهها ی اجرایی در شهرستانها اعلام کرد و افزود: هدف ما مچ گیری نیست بلکه باید اطلاعات واقعی را انعکاس دهیم.

نوبخت تصریح کرد: از کارشناسان ارزیابی فرمانداریها، بعنوان بدنه سیستم ارزیابی عملکرد استان بکارگیری شده است ازاینرو مسائل ریز و مشکلات مردم از طریق شما قابل لمس خواهد بود و بهتر است پیشنهادات خود را در حوزه کاری در شهرستانها ارائه کنید.

مدیر ارزیابی وپاسخگویی به شکایات استانداری تاکید کرد: وظیفه دفتر بازرسی، رسیدگی به نامه های مردمی و ارائه گزارش و آمار دقیق از وضعیت فعلی جامعه به استاندار است.