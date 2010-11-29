ترکیه فروش زمین به یونانی ها و صهیونیستها را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ملیت اعلام کرد که آنکارا تصمیم دارد قانونی را تصویب کند که به موجب آن شروط فروش اراضی ترکیه به افراد خارجی کاهش یابد.

در این طرح که با هدف جذب سرمایه های خارجی تصویب خواهد شد ایرانی ها، سوری ها و سعودی ها می توانند زمین های ترکیه را خریداری کنند.

همچنین به موجب این قانون یونانی ها وصهیونیستها از خرید زمین های ترکیه منع خواهند شد.

به گزارش این روزنامه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به وزیر مسکن این کشور دستور داده است که با هدف جذب سرمایه های خارجی شروط خرید اراضی این کشور از سوی افراد خارجی را آسان کند.