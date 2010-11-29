به گزارش خبرنگار مهر، گروه ادبیات گمانه‌زن آکادمی فانتزی سومین برنامه "شب‌های نویسندگان" خود را شنبه 13 آذرماه با همکاری فرهنگسرای ملل و گروه فنزین برگزار می‌کند.

آکادمی فانتزی در دو سال گذشته دو برنامه دیگر "شب‌های نویسندگان" را برای بزرگداشت رابرت ا. هاین‌لاین خالق "جنگاوران اخترناو" و "غریبه‌ای در غریب‌آباد" و فیلیپ ک. دیک خالق "گزارش اقلیت" و "آیا آدم مصنوعی‌ها خواب گوسفند برقی می‌بینند؟" برگزار کرده و امسال این برنامه به بزرگداشت سه نویسنده ژانر وحشت اختصاص دارد.

ادگار آلن پو را بسیاری مبدع ژانر وحشت می‌دانند. وی به نوعی پدر این سبک ادبی است و در واقع آن را با بکارگیری استادانه عناصر گوتیک گسترش داده و هویت بخشیده است. از مشهورترین آثار وی می‌توان به "گربه سیاه" و "زوال خاندان آشر" یاد کرد.

هوارد فیلیپس لاوکرافت نویسنده بزرگ سبک‌های فانتزی، وحشت و علمی‌تخیلی است. وی خالق چند مجموعه‌ مشهور و موثر در سبک وحشت است که از جمله آنها می‌توان به "اساطیر کثولهو" اشاره کرد. با وجود آن که مخاطبان او در زمان زندگیش محدود بودند، اما در طول سال‌ها، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان سبک وحشت شناخته شد و اغلب او را با ادگار آلن پو مقایسه می‌کنند.

استیون کینگ در عصر حاضر مشهورترین استاد وحشت به شمار می‌رود. بسیاری از کارهای وی جزو فهرست‌های پرفروش قرار دارند و اقتباس‌های سینمایی مختلفی از آثار وی ساخته شده است. وی که فانتزی و علمی‌تخیلی هم می‌نویسد از 1974 شروع به نوشتن کرده است و از مشهورترین آثار وی می‌توان به "برج تاریک"، "درخشش" و "میزری" اشاره کرد.

اهدای جوایز مسابقه "داستانک‌نویسی وحشت" و مسابقه "داستان‌نویسی برجِ بالارد" همزمان با این نشست خواهد بود.

فرهنگسرای ملل واقع در خیابان شریعتی، بلوار صبا، خیابان قیطریه، پارک قیطریه روز شنبه 13 آذر ماه از ساعت 15 تا 17 میزبان این نشست است.