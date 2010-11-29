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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آماده باش 8 هزار اتوبوس در پایتخت برای سفرهای پایان هفته

آماده باش 8 هزار اتوبوس در پایتخت برای سفرهای پایان هفته

مدیر عامل سازمان پایانه های تهران گفت: برای تعطیلات پایان هفته که مسافران قصد سفر به نقاط مختلف کشور را دارند هشت هزار اتوبوس بین شهری در حالت آماده باش کامل در نظر گرفته شده است.

ولی آذروش مدیر عامل سازمان پایانه ها به خبرنگار مهر گفت: در پی افزایش آلودگی هوا و تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی ایام هفته، آمادگی 100درصدی را در ناوگان حمل و نقل خود ایجاد کرده ایم و به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به شهروندان تهرانی هستیم.

وی گفت: درصورت بالا بودن تقاضا، تمهیداتی را جهت افزایش سرویسهای ناوگان در نظر گرفته ایم و هیچ دغدغه و نگرانی بابت تهیه بلیط وجود ندارد.

آذروش گفت: پیش بینی می کنیم با توجه به محدودیت سهمیه بـنزیـن خودروهای شخصی و همچنین تـعـطیـلات در هفته های گذشته، شـاهد تقـاضـای بالا در عرصه حمل و نقل عمومی برون شهری باشیم و در همـیـن خـصـوص به همه پرسنل آماده باش کامل داده ایم.

آذروش با بیان اینکه هشت هزار اتوبوس بین شهری آماده سرویس دهی به مسافران است گفت: پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  شاهد رشد 30 درصدی مسافران در پایانه ها بوده ایم.

وی گفت: استقبال از پایانه ها برای سفرهای برون شهری از یک سو بیانگر ارائه خدمت مـطـلوب در این ناوگان و از سـوی دیگر بیانگر اعتماد عمومی مردم است.

آذروش ادامه داد: خوشبختانه در استاندارد کردن فضای پایانه ها دامنه فعالیتهای خود را تا آنجا پیش برده ایم که برای لحظه لحظه حضور مسافران در پایانه ها برنامه داشته و سعی می کنیم که آن را افزایش نیز بدهیم.

کد مطلب 1200772

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