آماده باش 8 هزار اتوبوس در پایتخت برای سفرهای پایان هفته

ولی آذروش مدیر عامل سازمان پایانه ها به خبرنگار مهر گفت: در پی افزایش آلودگی هوا و تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی ایام هفته، آمادگی 100درصدی را در ناوگان حمل و نقل خود ایجاد کرده ایم و به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به شهروندان تهرانی هستیم.

وی گفت: درصورت بالا بودن تقاضا، تمهیداتی را جهت افزایش سرویسهای ناوگان در نظر گرفته ایم و هیچ دغدغه و نگرانی بابت تهیه بلیط وجود ندارد.

آذروش گفت: پیش بینی می کنیم با توجه به محدودیت سهمیه بـنزیـن خودروهای شخصی و همچنین تـعـطیـلات در هفته های گذشته، شـاهد تقـاضـای بالا در عرصه حمل و نقل عمومی برون شهری باشیم و در همـیـن خـصـوص به همه پرسنل آماده باش کامل داده ایم.

آذروش با بیان اینکه هشت هزار اتوبوس بین شهری آماده سرویس دهی به مسافران است گفت: پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 30 درصدی مسافران در پایانه ها بوده ایم.

وی گفت: استقبال از پایانه ها برای سفرهای برون شهری از یک سو بیانگر ارائه خدمت مـطـلوب در این ناوگان و از سـوی دیگر بیانگر اعتماد عمومی مردم است.

آذروش ادامه داد: خوشبختانه در استاندارد کردن فضای پایانه ها دامنه فعالیتهای خود را تا آنجا پیش برده ایم که برای لحظه لحظه حضور مسافران در پایانه ها برنامه داشته و سعی می کنیم که آن را افزایش نیز بدهیم.