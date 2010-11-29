فرهنگ وقف در کهگیلویه و بویراحمد مطلوب نیست

حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: در ارتباط با ساخت مساجد و حسینیه ها در استان زمینهای زیادی وقف شده اما در خصوص وقف عام کار خاصی صورت نگرفته است.

وی بر ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف در استان تاکید کرد و بیان داشت: هم اکنون تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف توسط ائمه جمعه و جماعات در استان در حال انجام است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: 15 موقوفه در این استان وجود دارد که بیشترین آن در شهرستان گچساران و بویراحمدواقع شده و در کهگیلویه و بهمئی هیچ موقوفه ای نیست.

وی بیان کرد: بزرگترین موقوفه در این استان منطقه ای شش هکتاری در مرکز شهر یاسوج است که در حال حاضر تربیت بدنی و بهزیستی در آن واقع شده اند و اجاره بهای ناچیزی در قبال آن پرداخت می کنند.

موسوی اعظم تاکید کرد: این موقوفه به هیج وجه واگذار نمی شود زیرا نمی توان به غیر از نیت واقف، موقوفه را واگذار کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج قطعه زمین برای ساخت مسجد در این استان وقف شده است.