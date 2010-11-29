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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

مرحله نهایی لیگ والیبال بسیج کشور در سمنان برگزار می شود

مرحله نهایی لیگ والیبال بسیج کشور در سمنان برگزار می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مسئول تربیت بدنی سپاه قائم آل محمد استان سمنان از میزبانی استان سمنان در برگزاری مرحله نهایی لیگ والیبال بسیج کشور خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، صادق هروی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان افزود: این رقابت ها با شرکت چهار تیم و به مدت سه روز در سمنان از دوازدهم آذرماه در سمنان آغاز می شود.

به گفته وی، در این رقابت ها تیم های والیبال استانهای خراسان رضوِی، گلستان، سمنان و چهارمحال و بختیاری به رقابت می پردازند.

هروی افزود: در پایان این مرحله دو تیم از این بازی ها به دور نیمه نهایی رقابتهای لیگ والیبال بسیج کشور راه می یابند و به همراه دو تیم گروه دوم رقابتهای مرحله نیمه نهایی را برگزار می کنند.

مسئول تربیت بدنی سپاه قائم (عج) استان سمنان ادامه داد: به مناسبت هفته بسیج جشنواره ورزشی سپاه استان سمنان برگزار شد که در این جشنواره 260 ورزشکار در سمنان در سه رشته ورزشی فوتسال، آمادگی جسمانی و رزمی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: در رقابت های فوتسال این جشنواره تیم بسیج مهندسین سپاه قائم استان اول شد و بسیج ادارات و بسیج اصناف دوم و سوم شدند.

به گفته وی، در رقابت های آمادگی جسمانی که با شرکت 36 ورزشکار برگزار شد هادی سلیمی، حمزه عرب اسدی و حسن صائمی هر سه از سپاه ناحیه میامی اول تا سوم شدند.

مسئول تربیت بدنی سپاه قائم (عج) استان سمنان خاطرنشان کرد: در رقابت های رزمی نیز تیم رزمی ذوالفقار دامغان اول شد و تیمهای میامی و مهدیشهر در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

کد مطلب 1200779

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