مرحله نهایی لیگ والیبال بسیج کشور در سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، صادق هروی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان افزود: این رقابت ها با شرکت چهار تیم و به مدت سه روز در سمنان از دوازدهم آذرماه در سمنان آغاز می شود.

به گفته وی، در این رقابت ها تیم های والیبال استانهای خراسان رضوِی، گلستان، سمنان و چهارمحال و بختیاری به رقابت می پردازند.

هروی افزود: در پایان این مرحله دو تیم از این بازی ها به دور نیمه نهایی رقابتهای لیگ والیبال بسیج کشور راه می یابند و به همراه دو تیم گروه دوم رقابتهای مرحله نیمه نهایی را برگزار می کنند.

مسئول تربیت بدنی سپاه قائم (عج) استان سمنان ادامه داد: به مناسبت هفته بسیج جشنواره ورزشی سپاه استان سمنان برگزار شد که در این جشنواره 260 ورزشکار در سمنان در سه رشته ورزشی فوتسال، آمادگی جسمانی و رزمی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: در رقابت های فوتسال این جشنواره تیم بسیج مهندسین سپاه قائم استان اول شد و بسیج ادارات و بسیج اصناف دوم و سوم شدند.

به گفته وی، در رقابت های آمادگی جسمانی که با شرکت 36 ورزشکار برگزار شد هادی سلیمی، حمزه عرب اسدی و حسن صائمی هر سه از سپاه ناحیه میامی اول تا سوم شدند.

مسئول تربیت بدنی سپاه قائم (عج) استان سمنان خاطرنشان کرد: در رقابت های رزمی نیز تیم رزمی ذوالفقار دامغان اول شد و تیمهای میامی و مهدیشهر در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.