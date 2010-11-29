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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

گلوبال تایمز:

56 درصد چینی ها آمریکا را عامل تنش در شبه جزیره کره می دانند

56 درصد چینی ها آمریکا را عامل تنش در شبه جزیره کره می دانند

بر اساس یک نظرسنجی جدید 56 درصد از چینی ها آمریکا را مقصر اصلی در تنش های اخیر در شبه جزیره کره می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نظرسنجی روزنامه "گلوبال تایمز" چاپ پکن تنها 9 درصد از پرسش شوندگان اعلام کردند که کره شمالی در تنش های اخیر مرتکب اشتباه شده است.

همچنین در این نظرسنجی که به صورت تلفنی انجام شد، تنها 10 درصد از پرسش شوندگان کره جنوبی را مقصر اصلی در تنش های اخیر معرفی کردند.

در همین حال 88 درصد از پرسش شوندگان کره شمالی را به عنوان همپیمان یا شریک مهم استراتژیک چین خواندند. گلوبال تایمز در این گزارش اعلام نکرد که چه تعداد پرسش شونده در این نظرسنجی شرکت کردند.

یادآور می شود که تنش ها در شبه جزیره در سه شنبه گذشته پس از آنکه 200 گلوله توپ بر سواحل غربی کره جنوبی اصابت کرد، افزایش یافت و در پی این اقدام سئول نیز به سواحل کره شمالی گلوله شلیک کرد.

در همین رابطه گفته می شود که دستکم 14 نفر در جریان تبادل آتش میان دو کره زخمی شده و در این میان یک نظامی کره جنوبی نیز کشته شده است.

کد مطلب 1200781

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