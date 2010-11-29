سومین کنفرانس بین المللی توسعه علم و تکنولوژی در مالزی

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این کنفرانس 4 روزه تبادل آراء و تجارب متخصصان در ایجاد رابطه بین دو جریان سنتی و مدرن در علم پزشکی است.

بر اساس این گزارش، رویکرد به روشهای سنتی پزشکی در سالهای اخیر باعث شده تا اندیشمندان از سراسر جهان دانش جدید زیست پزشکی و بیو تکنولوژی را با یافته ها و تجارب سنتی تلفیق و مورد بررسی قرار دهند.

در این کنفرانس اندیشمندان و سخنرانانی ازکشورهای اندونزی، مالزی، انگلستان، عمان، ژاپن، آمریکا و ایران با ارائه مقالاتی حضور دارند.

از جمهوری اسلامی ایران دکتر علی اکبر ضیائی استاد انستیتو بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی وابسته به دانشگاه بین المللی اسلامی درباره نخستین کتاب مصور تشریح بدن انسان نوشته منصور بن الیاس از پزشکان عصر صفوی سخنرانی کرد.

وی ضمن تشریح جایگاه علم پزشکی و دستاوردهای علمی دانشمندان مسلمان در زمینه آناتومی بدن انسان، نظام گردش خون، رگها و سیستم عصبی انسان به اکتشافات علمی پزشک ایرانی منصور بن الیاس و نقد آثار پزشکان پیش از وی چون جالینوس، ابن سینا و رازی پرداخت .

ضیایی گفت که پزشکان مسلمان همچون ابن نفیس 300 سال پیش از پزشکان اروپایی سیستم علمی گردش خون را در بدن انسان کشف کردند و کتاب مصور منصور بن الیاس را می توان نخستین متن کلاسیک و مصور آناتومی در جهان اسلام بر شمرد.

وی از پزشکان مسلمان جهان خواست تا همچون گذشته پیشتاز علوم پزشکی در جهان باشند و با بررسی منابع علمی مسلمانان در قرون گذشته و پژوهشهای بنیادین درعلوم پزشکی مدرن به جامعه انسانی جهان کنونی گامهای مؤثری را بردارند.

سومین کنفرانس بین المللی توسعه علم و تکنولوژی امروز دوشنبه در هتل ویستانا شهر کوانتان مرکز ایالت پهنگ مالزی آغاز بکار کرد و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. شهر کوانتان در 250 کیلومتری شمال کوالالامپور قرار دارد.