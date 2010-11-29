آرایش غلیظ در هوای آلوده پوست را خراب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد گلشنی افزود: میزان بالای غلظت منواکسیدکربن و دود حاصل از سوختهای فسیلی علاوه بر تاثیرات زیانبار قلبی و ریوی موجب اختلال در کارکرد سلولهای پوست و ایجاد چهره ای غیرشاداب و کدر در افراد می شود.

وی با اشاره به اینکه سلولهای اپیدرم (لایه سطحی) هر 28 روز یکبار بازسازی کاملی انجام می دهد، گفت: در صورت نارساییی اکسیژن به این سلولها شاهد اثرات سوء در پوست بدن به ویژه صورت، گردن و دستها خواهیم بود.

این متخصص پوست و مو ضمن هشدار به افرادی که در هوای آلوده از لوازم آرایشی با میزان بالا استفاده می کنند، اظهارداشت: با تهیه پاک کننده های غیرصابونی با PH اسیدی سازگار با پوست (syndet bar) از داروخانه ها به حفظ و سلامت و شادابی پوست بدن کمک کنند.

گلشنی ادامه داد: این پاک کننده ها در مقایسه با صابونهای جامد و مایع علاوه بر امکان استفاده مکرر در طول شبانه روز به دلیل سازگاری با چربیهای طبیعی پوست، اثرات خشکی پوست و تحریکی کمتری خواهند داشت.

دبیر انجمن متخصصین پوست و مو ایران، بر استفاده از کرمهای درمانی تجویز شده از سوی پزشکان و مصرف کرم ضد آفتاب و کرمهای مرطوب کننده پوست در روزهای آلودگی هوا تاکید کرد و افزود: افراد پس از بازگشت به منزل و شستشوی سریع پوست خود، حتما از مرطوب کننده پوست های خشک یا چرب استفاده کنند.

وی افزود: استحام و شستشوی موها با شامپوهای معمولی به صورت روزانه جهت حذف آلاینده های هوا و محیط زیست از مهمترین نکات بهداشتی در روزهای آلودگی هوا است که به نشاط و شادابی پوست و مو کمک فراوانی می کند.