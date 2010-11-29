زریبار نیازمند مدیریت یکپارچه/ لایروبی سطحی زریبار توسط خارجیها

امیر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر دستگاه های دولتی مختلف در مدیریت تالاب زریبار نقش دارند که در راستای حفاظت از این تالاب در بخش زیست محیطی و بهره برداری از ویژگی های گردشگری آن لازم است که مدیریت واحدی بر آن اعمال شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر حفظ و توسعه تالاب زریبار به عنوان یک پتانسیل گردشگری در دستورکار مدیریت استان قرار گرفته است و در سال جاری و با تلاش استاندار کردستان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی اعتبارات خوبی برای حفظ این تالاب اختصاص پیدا کرده است.

مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرداری، فرمانداری، اداره کل محیط زیست و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان هر کدام به نحوی در امر مدیریت تالاب زریبار دخالت می کنند که این روند به هیچ عنوان مناسب نیست و باید این مدیریت ها به صورت واحد باشد نه هر دستگاه و سازمانی به دنبال اعمال نظرات و دیدگاه های خود در تالاب زریبار مریوان باشد.

قادری به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای حفظ این تالاب اشاره کرد و افزود: با توجه به پیگیری های جدی استاندار کردستان، قرار است که در آینده ای نزدیک مدیریت واحد برای تالاب زریبار تعریف و تمامی دستگاه های دولتی متولی در این چهارچوب فعالیت کنند.

وی همچنین به خرید دستگاه و ماشین لایروبی خشکی و آبی برای تالاب زریبار اشاره کرد و افزود: این دستگاه با هزینه اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 300 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی خریداری و هم اکنون به اداره محیط زیست شهرستان مریوان تحویل داده شده است تا بتوان ضمن رعایت تمامی جوانب زیست محیطی نسبت به لایروبی سطحی این تالاب اقدام کرد.

مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان بیان داشت: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده قرار است که افراد کارشناس از سوی شرکت سازنده در خارج از کشور، طی روزهای 20 تا 23 آذرماه سال جاری نسبت به ارائه آموزش های لازم در خصوص نحوه عملکرد این دستگاه به شهر مریوان سفر کنند.

قادری اشاره به لزوم حفظ تالاب زریبار به عنوان یک ظرفیت ویژه گردشگری و زیست محیطی در استان کردستان، یادآور شد: تالاب زریبار می تواند در راستای توسعه فعالیت های گردشگری در این استان موثر باشد که توسعه و افزایش امکانات اقامتی و رفاهی در این محل باید بیش از پیش مورد توجه جدی مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.