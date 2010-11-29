برگزاری پنجمین یادواره 48 شهید عشایری شهرستان کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این یادواره ظهر چهارشنبه دهم آذر در راستای بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و شجاعت عشایر در تمامی لحظات بحرانی برگزار می شود.

سرهنگ پاسدار حسین فریدوند مسئول سازمان بسیج عشایری سپاه عاشورا با اشاره به اینکه با اشاعه فرهنگ شهادت جامعه از حیث معنوی بیمه می شود اظهار داشت: هر جامعه ای که فاقد روح شهادت طلبی، ایثار، اخلاص و از جان گذشتگی باشد بی تردید محکوم به زوال و فنا خواهدشد، چرا که در جامعه بدون پارامترهای مذکور روحیه ذلت پذیری حاکم خواهد بود و احساس عزت و سربلندی از درون افراد جامعه رخت خواهد بست.

فریدوند همچنین عشایر را مردمی غیرتمند و دلاور دانست و تصریح کرد: از آنجا که عناصر غیرت و حماسه در رگهای عشایر دلیر ما مثل خون جاری است لذا هر زمان که عشایر ما احساس کرده اند غیرت و معنویت دینی و ملی آنها مورد آماج قرار گرفته است بی درنگ سر از پا نشناخته و با تقدیم شهدایی دلاور، از هویت قومی و دینی شان همواره صیانت و پاسداری کرده اند.

وی درادامه افزود: بی تردید قشری که از آماج جنگ نرم استکبار جهانی توانسته است جان سالم بدر ببرد عشایر غیور ما هستند، چرا که به اقتضای زندگی شان همواره درکوچ بوده اند و درمعرض امواج شیطانی رسانه های استکبارجهانی قرارگرفته اند و لذا دین، فرهنگ، هنر و آداب و رسوم شان توانسته است درمقابل تهاجم فرهنگی مصون بماند.

مسئول سازمان بسیج عشایری سپاه عاشورا خاطر نشان کرد: در راستای بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عشایری استان آذربایجان شرقی پنجمین یادواره 48 شهید عشایری شهرستان کلیبر روز چهارشنبه دهم آذر ساعت 14:30 در سالن ورزشی شهدای 17 شهریور لاریجان برگزار می شود.