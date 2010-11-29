آمادگی کمیته امداد امام خمینی برای حمایت از یتیمان عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) در دیدار با وزیر جوانان و ورزش عراق افزود: بسیاری از مردم عراق در رژیم بعثی گذشته صبر و استقامت داشته و آنها اسطوره های مقاومت هستند.

وی ادامه داد: آنچه امروز مردمان عراق به دست آورده اند بسیار ارزشمندتر از چیزی است که در گذشته داشته اند، از این رو باید شاکر این نعمت الهی باشند.

انواری اظهار داشت: شرایط جهانی اقتضائات جدیدی به وجود آورده و زمینه بسیار وسیعی را برای توجه و توسعه اسلام و مبانی ارزشی آن ایجاد کرده است.

به گفته سرپرست کمیته امداد این جاذبه ها به حدی است که افراد غیر مسلمان را نیز جذب کرده و این سرفصل نوینی برای همبستگی مسلمانان در سراسر جهان است و عراق می تواند نقطه وصال این همبستگی باشد.

به گفته انواری ایران و عراق اشتراکات دینی و فرهنگی بسیاری دارند و انسجام آن نخستین گام برای جذب و اتحاد سایر کشور مسلمان است.

سرپرست کمیته امداد با اشاره به اینکه جوانان سرمایه اصلی یک جامعه هستند گفت: آینده اسلام در اختیار جوانان است و سرمایه گذاری روی این قشر می تواند تضمین کننده آینده درخشان اسلام باشد.

انواری تصریح کرد: در حوزه تعالیم دینی کشور عراق دارای الگوها و اسوه های روشنی است و ما می توانیم از آنها استفاده بهینه داشته باشیم، چه دکترین غربی در دنیا دیگر چیزی ندارند و ما باید از این فرصت استفاده کنیم.

در ادامه این دیدار محمد جاسم جعفر وزیر جوانان و ورزش عراق گفت: عراق کشور ثروتمندی است اما با توجه به شرایط چند ساله اخیر دچار مشکلات زیادی همچون بیکاری، بی برقی، بی آبی و غیره شده و کمیته امداد که در زمینه حمایت از مستضعفان عمل می کند می تواند در این زمینه نقش بازوی کمکی برای ما داشته باشد.

وی ادامه داد: بعد از سقوط دیکتاتور صدام تصور می شد شرایط در عراق رو به بهبودی برود اما دشمنان با همدستی بعثی ها ضربه بزرگی به کشور عراق وارد کردند.

وزیر جوانان و ورزش عراق افزود: هم اکنون در عراق دو میلیون یتیم و زن بی سرپرست وجود دارد که امیدواریم با مساعدتهای کمیته امداد بتوان فرصت شغلی برای آنها ایجاد کرد.

به گفته وی، ایران کشوری موثر در خاورمیانه بوده و عراق با اتحاد ایران می تواند از این فرصت استفاده کند.

جاسم جعفر گفت: زندانیان مردم محروم عراق به شدت نیازمند کمکهای شغلی از سوی ایران هستند چرا که برای آنها فراهم کردن فرصت شغلی مهم تر از کمک مالی است.

