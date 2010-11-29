  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۱

انوار خبر داد:

آمادگی کمیته امداد امام خمینی برای حمایت از یتیمان عراقی

آمادگی کمیته امداد امام خمینی برای حمایت از یتیمان عراقی

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: این کمیته آمادگی دارد تا با همکاری سازمان ملی جوانان برای حمایت از محرومان و یتیمان عراقی اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) در دیدار با وزیر جوانان و ورزش عراق افزود: بسیاری از مردم عراق در رژیم بعثی گذشته صبر و استقامت داشته و آنها اسطوره های مقاومت هستند.

وی ادامه داد: آنچه امروز مردمان عراق به دست آورده اند بسیار ارزشمندتر از چیزی است که در گذشته داشته اند، از این رو باید شاکر این نعمت الهی باشند.

انواری اظهار داشت: شرایط جهانی اقتضائات جدیدی به وجود آورده و زمینه بسیار وسیعی را برای توجه و توسعه اسلام و مبانی ارزشی آن ایجاد کرده است.

به گفته سرپرست کمیته امداد این جاذبه ها به حدی است که افراد غیر مسلمان را نیز جذب کرده و این سرفصل نوینی برای همبستگی مسلمانان در سراسر جهان است و عراق می تواند نقطه وصال این همبستگی باشد.

به گفته انواری ایران و عراق اشتراکات دینی و فرهنگی بسیاری دارند و انسجام آن نخستین گام برای جذب و اتحاد سایر کشور مسلمان است.

سرپرست کمیته امداد با اشاره به اینکه جوانان سرمایه اصلی یک جامعه هستند گفت: آینده اسلام در اختیار جوانان است و سرمایه گذاری روی این قشر می تواند تضمین کننده آینده درخشان اسلام باشد.

انواری تصریح کرد: در حوزه تعالیم دینی کشور عراق دارای الگوها و اسوه های روشنی است و ما می توانیم از آنها استفاده بهینه داشته باشیم، چه دکترین غربی در دنیا دیگر چیزی ندارند و ما باید از این فرصت استفاده کنیم.

در ادامه این دیدار محمد جاسم جعفر وزیر جوانان و ورزش عراق گفت: عراق کشور ثروتمندی است اما با توجه به شرایط چند ساله اخیر دچار مشکلات زیادی همچون بیکاری، بی برقی، بی آبی و غیره شده و کمیته امداد که در زمینه حمایت از مستضعفان عمل می کند می تواند در این زمینه نقش بازوی کمکی برای ما داشته باشد.

وی ادامه داد: بعد از سقوط دیکتاتور صدام تصور می شد شرایط در عراق رو به بهبودی برود اما دشمنان با همدستی بعثی ها ضربه بزرگی به کشور عراق وارد کردند.

وزیر جوانان و ورزش عراق افزود: هم اکنون در عراق دو میلیون یتیم و زن بی سرپرست وجود دارد که امیدواریم با مساعدتهای کمیته امداد بتوان فرصت شغلی برای آنها ایجاد کرد.

به گفته وی، ایران کشوری موثر در خاورمیانه بوده و عراق با اتحاد ایران می تواند از این فرصت استفاده کند.

جاسم جعفر گفت: زندانیان مردم محروم عراق به شدت نیازمند کمکهای شغلی از سوی ایران هستند چرا که برای آنها فراهم کردن فرصت شغلی مهم تر از کمک مالی است.
 

کد مطلب 1200787

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها