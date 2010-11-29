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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

نگارش بزرگترین کتاب راهنمای گردشگری خوزستان آغاز شد

نگارش بزرگترین کتاب راهنمای گردشگری خوزستان آغاز شد

با آغاز پژوهش‌های میدانی، کار نگارش کتاب راهنمای گردشگری استان خوزستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با تلاش و کوشش راهنمایان گردشگری و بر پایه روش‌های نوین و استاندارد کتاب‌های روز گردشگری نوشته می شود.

آرش نورآقایی، مجتبی گهستونی، پرتو حسنی زاده، مهرک حصاری، و ژاله ابراهیمی به عنوان نویسندگان به همراه چهار عکاس و بیست نفر هماهنگ‌کننده در همه شهرهای استان در کار گردآوری و نگارش این کتاب همکاری می‌کنند.

کتاب راهنمای گردشگری خوزستان تصویر محور است و افزون بر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان، به فرهنگ بومی مردم هر شهر شامل باورها، رسوم، موسیقی، غذا، صنایع دستی، داستان‌ها و ضرب المثل‌های آنها می پردازد.

پس از پایان پژوهش‌‎های میدانی، گروه نویسندگان پژوهش کتابخانه‌ای را آغاز کرده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده نگارش این کتاب در هشت ماه پایان می پذیرد.

این کتاب طی 15 ماه آینده در جشن راهنمایان گردشگری ایران، رونمایی می شود.
 

کد مطلب 1200788

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