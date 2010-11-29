نگارش بزرگترین کتاب راهنمای گردشگری خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با تلاش و کوشش راهنمایان گردشگری و بر پایه روشهای نوین و استاندارد کتابهای روز گردشگری نوشته می شود.
آرش نورآقایی، مجتبی گهستونی، پرتو حسنی زاده، مهرک حصاری، و ژاله ابراهیمی به عنوان نویسندگان به همراه چهار عکاس و بیست نفر هماهنگکننده در همه شهرهای استان در کار گردآوری و نگارش این کتاب همکاری میکنند.
کتاب راهنمای گردشگری خوزستان تصویر محور است و افزون بر جاذبههای تاریخی و طبیعی استان، به فرهنگ بومی مردم هر شهر شامل باورها، رسوم، موسیقی، غذا، صنایع دستی، داستانها و ضرب المثلهای آنها می پردازد.
پس از پایان پژوهشهای میدانی، گروه نویسندگان پژوهش کتابخانهای را آغاز کرده و بر اساس برنامهریزی انجام شده نگارش این کتاب در هشت ماه پایان می پذیرد.
این کتاب طی 15 ماه آینده در جشن راهنمایان گردشگری ایران، رونمایی می شود.
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