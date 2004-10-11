جاسم ويشگاهي به ايران نمي آيد

به گزارش خبرنگار" مهر" جاسم ويشگاهي چندي پيش درتماس با مسوولين فدراسيون ابرازعلاقمندي كرده بود تا براي حضوردرتمرينات تيم ملي به ايران بازگردد.

مربيان تيم ملي نيزازحضورويشگاهي درايران استقبال كرده وعنوان كردند پس ازبازگشت ويشگاهي ازسوئد وي را به تيم اردوي تيم ملي دعوت خواهد كرد، اما شرط مربيان تيم ملي براي استفاده ازويشگاهي، حضورموثردرتمرينات وبرگزاري ديدارانتخابي با اسماعيل ترك زاده دروزن 80- كيلوگرم بود كه ظاهرا اين شرط به مذاق ويشگاهي خوش نيامد و وي كه درسوئد اقامت دارد، قيد سفربه تهران را زد و به تهران نخواهد آمد.

گفتني است: ويشگاهي دردوره قبلي رقابتهاي جهاني مدال نقره را كسب كرد وچندين مدال طلا ونقره ازمسابقات جوانان واميدهاي جهان، قهرماني آسيا وبازيهاي آسيايي پوسان كسب كرده است.