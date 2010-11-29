به گزارش خبرگزار مهر، در جلسه ای که روز 29 آبان با حضور احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، محسن هاشمی مدیرعامل مترو و ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر در شورای شهر تهران تشکیل شد درباره مباحث مربوط به حوزه تئاتر توافقاتی برای اختصاص فضای ویژه اجرای نمایش های آیینی و سنتی و ارائه اقلام فرهنگی بویژه در حوزه نمایش در ایستگاه متروی تئاتر شهر اتخاذ شد.

بنابراین توافقات خانه تئاتر ملزم شد تا کارگروهی را برای طراحی‌های هنری ایستگاه تئاتر شهر مشخص و طرح‌های پیشنهادی خود را برای اجرا به مدیریت مترو ارائه دهد.همچنین توافق شد تا فضای مناسبی در این ایستگاه در اختیار خانه تئاتر قرار گیرد تا اقلام فرهنگی و هنری بویژه در حوزه نمایش به مردم ارائه شود.

پیش بینی شده است که این طرح ها تا دهه فجر امسال اجرا و آماده بهره برداری شود. محل پیشنهادی برای ساخت" تکیه شهر" در فضای زیرین کارگاه مترو در جنوب غربی تئاتر شهر در کوچه سرمد خیابان صبای جنوبی است.

اجرای ویژه نمایش" نوازنده ای که ماه را می نواخت" برای هنرمندان تئاتر عروسکی

هنرمندان عرصه‌ی نمایش و نمایش عروسکی، مهمان اجرای ویژه نمایش "نوازنده‌ای که ماه را می‌نواخت" در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌شوند.