دستگاه جداساز مواد سمی برای کاربرد در معدن ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفاری - پژوهشگر طرح روش جداسازی شیمیایی به صورت خودکار را از دستاوردهای این پژوهش ذکر کرد و گفت:‌ از این روش هم در جداسازی مواد سمی از پسابها و هم برای بازیافت فلزات و مواد ارزشمند از باطله کارخانه ها می توان استفاده کرد.



وی با بیان اینکه در این طرح دستگاهی ساخته شد تا براساس نوع ماده مورد نظر، مواد شیمیایی لازم تعیین و مشخصات فرآیند به نرم افزار داده شود، اظهار داشت: برتری این دستگاه در مقایسه با برخی نمونه های ساخته شده داخلی" خودکار" بودن آن است به گونه ای که‌ دستگاه با برنامه تعیین شده و اطلاعات به دست آمده از حسگرهای در زمینه میزان دما، فشار و pH و سرعت فرآیند، آن را تنظیم می کند که این کار موجب افزایش بهره وری، دقت بالاتر و هزینه کمتر می شود.



محقق این طرح تحقیقاتی، خاطر نشان کرد: دستگاه جداساز در مقیاس نیمه صنعتی ساخته شده است و به صاحبان صنایع کمک می کند تا بتوانند اقتصادی بودن استفاده از این روش را پیش از ساخت در مقیاس صنعتی آزمایش کنند.



وی با تاکید بر اینکه هم اکنون در حال ساخت دو دستگاه جداساز به سفارش دو دانشگاه هستیم، یاداور شد: دستگاه جداساز با نام علمی "سلول فلوتاسیون ستونی اتوماتیک" به ثبت رسید.

به گفته صفاری، بررسی های اقتصادی نشان داد که کاربردی کردن این دستگاه موجب اقتصادی شدن فرایندها در معادنی چون طلا و مس می شود.