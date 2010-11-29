جزئیات پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر با تشریح جزئیات دستورالعمل طرح مشاغل خانگی، گفت: تاکنون 214 رشته فعالیت خانگی در دستورالعمل اجرایی این قانون شناسایی شده است.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی، افزود: در چارچوب قانون مشاغل خانگی و آئین نامه مربوط برای شروع فعالیت باید مجوزهای لازم دریافت و کار بر اساس استانداردهای پیش بینی شده انجام گیرد.

فروزان مهر تصریح کرد: در مشاغل خانگی تاکید داریم که تولید محصول در فضای مسکونی بدون اخلال در آرامش همسایگان صورت گیرد.

وی مشاغل خانگی را به 3 گروه تقسیم کرد و بیان داشت: افرادی که از مواد اولیه تا تولید محصول فعالیت می کنند برای آنان فعالیت مستقل در قانون تعریف شده است اما برخی دیگر به صورت کارفرمایی فعالیت دارند و گروهی از فعالیتها نیز در قالب خوشه و تعاونیها تعریف شده است که اولویت در حمایت از اینگونه مشاغل با فعالیتهای خوشه ای و تعاونی است.

معاون وزیر کار پیرامون روند دریافت مجوز برای شروع فعالیت این دسته از مشاغل، گفت: متقاضیان مشاغل خانگی ابتدا باید به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه کرده و پس از تایید طرح، مجوز لازم نیز از سوی ادارات کل کار صادر می شود.

فروزان مهر از بررسی تجارب کشورها و مقایسه تطبیقی این تجارب با وضعیت کشورمان خبر داد و گفت: در 150کشور قانون مشاغل خانگی وجود دارد که 30 درصد تولیدات برخی از این کشورها نیز در قالب مشاغل خانگی صورت می گیرد.

وی با اعلام اینکه مزایای لازم برای متقاضیان کسب و کار خانگی نیز در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از جمله اینکه شهرداریهای سراسر کشور مکلف شده اند زمینه لازم برای عرضه محصولات را فراهم کنند.

این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: عضویت در قالب شرکتهای خوشه ای و معافیت از عوارض اماکن اداری و تجاری از دیگر معافیتهای در نظر گرفته شده در طرح مشاغل خانگی است. ستاد مشاغل خانگی می تواند زمینه های لازم برای معافیت های مالیاتی، بیمه ای یا هزینه های برق، آب ، گاز را بررسی کرده و تعیین تکلیف کند.

معاون وزیر کار گفت: متقاضیان می توانند از تسهیلات قرض الحسنه استفاده کنند که این موضوع از سوی ریاست محترم جمهوری هم مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد، بانکهای عامل تا سقف 30 میلیون ریال و صندوق مهر امام رضا (ع) نیز تا سقف 50 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کنند.

به گفته وی، پس از ثبت نام جویندگان کار در سامانه ملی، آن دسته از فعالیتها که جنبه تعاونی دارد به وزارت تعاون ارجاع می شود که تاکنون 650 هزار نفر نیز در سامانه وزارت تعان ثبت نام کرده اند.