توسعه حمل و نقل عمومی تنها راه حل مشکل آلودگی هواست

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان افزود: تاکنون طرحهای متفاوتی برای رفع این معضل ارائه شده که یکی طرح سردار رویانیان مبنی بر زوج و فرد کردن تردد خودروها بود که متاسفانه این طرح نتیجه ای نداشت و ترافیک همچنان پابرجاست.

وی ادامه داد: در جلساتی که مکررا با شهرداری تهران و دیگر مسئولان کشور داشتیم، عنوان شد که مشکل اصلی شهر تهران ترافیک و به تبع آن آلودگی هواست. من نیز در این زمینه طرحی را ارائه کردم تا بر اساس آن بخشی از ترافیک را کاهش دهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم با اشاره به عوارض وارونگی هوا بر سلامتی مردم تاکید کرد: همه می دانیم که آلودگی هوای ناشی از دود خودروها چه عوارض سهمگینی در سلامتی مردم داشته و باعث مرگ بسیاری از بیماران ریوی و قلب می شود از این رو اهمیت موضوع برای همه ما مشخص است.

بادامچیان تنها راهکار ساماندهی ترافیک شهر تهران را توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش تردد خودروهای تک سرنشین در سطح شهر دانسته و گفت: شهر تهران با اضافه شدن 250 هزار وسیله نقلیه عمومی امکان رهایی از ترافیک را

دارد به این ترتیب مردم نیز کمتر تمایل به استفاده از وسایل نقلیه شخصی پیدا می کنند.



