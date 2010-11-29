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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۰

با حضور دریادار سیاری ؛

پروژه راداری عصر رونمایی شد

پروژه راداری عصر رونمایی شد

طی مراسمی با حضور فرمانده نیروی دریایی، رئیس اداره عقیدتی سیاسی و جمعی از فرماندهان و معاونان از رادار هوایی با عنوان پروژه عصر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در این مراسم با بیان این‌که توان پدافند هوایی همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، گفت: معظم‌له در سال گذشته فرمودند نیروی دریایی نیاز است به تقویت پدافند هوایی خصوصا در ناوگان جنوب بپردازد.

 
وی افزود: با توجه به این‌که اولین قدم در تقویت پدافند هوایی داشتن یک رادار هوایی قوی است، پروژه عصر هم پیرو فرمایشات فرمانده معظم کل قوا و به دست توانمند متخصصان جهاد خودکفایی نیروی دریایی ساخته شده است.
 
سیاری ادامه داد: پروژه عصر رادار هوایی است که در باند S می‌تواند نیاز عمده یگان‌های شناور ما را در هشدار اولیه هوایی تامین کند.
 
فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان گفت: این رادار صد در صد بومی بوده و برای اولین بار در کشور از آنتن مسطح در آن استفاده شده است که به ناوگان قدرتمند زیردریایی ارتش افزوده خواهد شد.
 
 
 
کد مطلب 1200806

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