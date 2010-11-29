آتش سوزی در جنگلهای شاهرود مهار شد

محمدرضا عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اشاره به اینکه این آتش سوزی در منطقه دشت شاد کالپوش رخ داده بود، گفت: ماموران منابع طبیعی استان سمنان و هلال احمر و مردم با حضور در منطقه موفق به مهار آتش شدند .

وی با بیان اینکه در عملیات اطفای حریق مردم منطقه و روستاهای اطراف نیز در این عملیات مهار آتش سوزی تلاش کرده اند، گفت: این آتش سوزی در مساحت 8 تا 9 هکتار به طور پراکنده در مجموع بوده است که در این آتش سوزی به تنه درختان آسیب جدی وارده نشده است.

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی سطحی بوده است، گفت: با تلاش ماموران از تبدیل آتش سوزی به تنه درختان جلوگیری شده است و ماموران برای کنترل بیشتر در منطقه حضور دارند.

معاون اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود با بیان اینکه جنگلها در این موقع از سال به دلیل فصل خزان و وجود برگ های خشک در سطح جنگل با کوچکترین آتشی شعله می گیرند، گفت: به دلیل کاهش شدید بارندگی و بالا بودن دمای هوا آتش سوزی در برخی از مناطق جنگلی رخ می دهد.

عشقی یادآور شد: علت حادثه و میزان خسارتهای وارده به منطقه نیز توسط کارشناسان در دست بررسی است.

وی از مردم و گردشگران خواست تا در هنگام حضور در عرصه های منابع طبیعی و منابع ملی در خصوص مراقبت از مراتع و رها کردن آتشهای ایجاد شده توجه جدی داشته و باعث زمینه تخریب به منابع ملی و طبیعی نشوند .

معاون اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود با بیان اینکه در جنگلهای کالپوش انواع درختان پهن برگ وجود دارد، گفت: حریق ایجاد شده در این جنگلها ربطی به آتش سوزی در پارک ملی گلستان ندارد.