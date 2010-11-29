نگاه آمریکا به مقامات روسی؛ مدودف رهبری مردد و پوتین "مرد آلفا"

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه روسی "کامرسانت" امروز دوشنبه در گزارشی با استناد به اسناد جدید منتشر شده از سوی سایت "ویکی لیکس" نوشت: دیپلمات های آمریکایی از "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه به عنوان رهبری مردد و از "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر این کشور به عنوان یک "مرد آلفا" یاد می کنند.

مردان آلفا نام یک فیلم سینمایی است که در آن مردان آلفا بیشتر از دیگران احساس خطر می کنند و تلاشهای زیادی را برای پیروز شدن در رقابتهای مختلف دارند. البته از ویژگیهای جالب مردان آلفا این است که انگشت حلقه این افراد بزرگتر از انگشت اشاره است و در تمام جنبه های زندگی خطر پذیر هستند. همچنین این مردان معمولا ثروتمندتر و دارای تناسب بدنی بهتری هستند و برای رسیدن به اهداف خود بیشتر تلاش می کنند.

کامرسانت در این گزارش به نقل از یک منبع کاخ کرملین نوشت که آمریکا به روسیه درباره تصمیم سایت ویکی لیکس برای انتشار اسناد محرمانه جدید هشدار داده است و اینکه این افشاگری در روابط واشنگتن-مسکو خدشه وارد می کند و مقامات آمریکایی نسبت به انتشار چنین اسنادی آمادگی داشتند.

در همین حال یک مقام کاخ کرملین که خواست نامش فاش نشود، گفت: دیپلمات های ما در بعضی از مواقع در پیام های خصوصی خود به یکدیگر بسیار شفاف هستند.

این درحالیست که "دیمیتری پسکوف" سخنگوی پوتین به روزنامه کامرسانت گفت: برای واکنش نشان دادن در باره اقدام ویکی لیکس و اینکه ان را مهم در نظر بگیرم زود است.وی افزود: باید منتظر بمانیم و ببینیم که کدام دیپلمات ها این اظهار نظرات را بیان کردند و این اظهارات در چه اسنادی منتشر شده است.

یادآور می شود که ویکی لیکس در اسناد جدیدی که در 250 هزار صفحه منتشر کرده، یک سری از مسائل محرمانه از جمله جاسوسی آمریکا از سازمان ملل تا مسائل جنگ افغانستان را افشا کرده است.

این سایت این اسناد را از تلگرام های ارسال شده از سفارتخانه های آمریکا در سراسر جهان بدست آورده است. ویکی لیکس به رغم اینکه دیروز مورد حمله هکرها قرار گرفت اسناد دارای مهر محرمانه از سفارتخانه های آمریکا در کشورهای مختلف را منتشر کرد.