تعطیلات در تهران موجب کاهش اهدای خون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بشیر حاجیبیگی افزود: این در حالی است که بیش از 25 درصد تولید خون و فرآوردههای خونی کشور به عهده اداره کل انتقال خون استان تهران است.
وی گفت: در استان تهران به طور معمول روزانه حدود 1400 نفر خون اهدا میکنند که این عدد در روز پنج شنبه هفته گذشته مصادف با عید غدیر به 300 واحد و در روز جمعه به 600 واحد رسید.
حاجی بیگی، بیشترین مشکل انتقال خون استان تهران در این روزها را تهیه پلاکت مورد نیاز بیماران سرطانی به ویژه در گروههای خونی مثبت اعلام کرد و افزود: با فراخوان اهدا کنندگان مستمر مشکلی در گروههای خونی منفی نداشتیم.
وی ضمن درخواست از همشهریان تهرانی برای اهدای خون اظهار امیدواری کرد که در روزهای تعطیل این هفته با مشکلات کمتری برای تامین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران روبرو شوند.
با تعطیل شدن دوباره روزهای پایانی هفته جاری در تهران به علت آلودگی هوا این نگرانی وجود دارد که انتقال خون استان تهران دوباره با کاهش مراجعه مردم و اهدای خون مواجه شود.
