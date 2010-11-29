به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی"خون‌بها" به کارگردانی جواد مزدآبادی که از تولیدات سال 85 است از روز سه‌شنبه 16 آذر و اول ماه محرم از شبکه اول پخش می‌شود.

پولاد کیمیایی، سیاوش طهمورث، پوراندخت مهیمن، کاظم افرندنیا، لیلا اوتادی، حبیب دهقان نسب، عبدالرضا اکبری، سولماز غنی، شهرام عبدلی، شهره سلطانی، احمد کاوری، مهدی فقیه، حسن تسعیری، سیروس میمنت و ... بازیگران این مجموعه هستند. "خون‌بها" در 14 قسمت 45 دقیقه‌ای به صورت یک شب درمیان پخش می‌شود.

عوامل این پروژه عبارتند از سید حسین یعقوبی: مدیر تولید، حبیب قلی‌زاده: دستیار اول کارگردان، حمید احمدی: مدیر تصویربرداری، ایرج ملکی: طراح صحنه و لباس، علی محمودی و سعید پروینی: مدیر تدارکات، مجتبی برهانی زاده: صدابردار، مهندس وحید صالحی: مدیر مالی و مجری طرح مؤسسه فرهنگی هنری وصف صبا است.