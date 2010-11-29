سید حسن قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با بیان اینکه اجرای طرح‌های فرهنگی در اولویت فعالیتهای استانداری اصفهان قرار دارد، افزود: هفت هزار طرح فرهنگی از سوی شهرستانهای استان اصفهان به استانداری ارسال شده که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

وی به رویکرد دولت در حوزه‌های فرهنگی اشاره و اظهار داشت: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت دهم، تاکنون هفت هزار طرح فرهنگی به استانداری اصفهان ارسال شده که بسیاری از این طرح‌ها مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته‌اند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری اصفهان از بررسی این طرح‌ها خبر داد و تصریح کرد: پس از بررسی طرح‌های ارسالی و پیشنهادی، اعتباری بالغ بر 880 میلیارد ریال به منظور اجرای طرح‌های فرهنگی به استان اصفهان ابلاغ شد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که این میزان اعتبار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در استان اصفهان بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه در اختصاص بودجه‌های فرهنگی به برخی ارگانها و بخشهای فرهنگی توجه ویژه‌ای شده است، اضافه کرد: بخش قابل توجهی از بودجه فرهنگی استان اصفهان در سال جاری به حوزه‌های علمیه و طرح‌های ورزشی اختصاص یافته است.

قریشی به میزان بودجه‌های اختصاص یافته به حوزه‌های علمیه و طرح‌های ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: 20 درصد از بودجه فرهنگی استان اصفهان با اعتباری بالغ بر 180 میلیارد ریال به حوزه‌های علمیه اختصاص یافته و 10 درصد هم با اعتبار 90 میلیارد ریال در اختیار بخش ورزش قرار گرفته و به طرح‌های ورزشی اختصاص داده شده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به دلایل افزایش میزان اعتبار طرح‌های فرهنگی اختصاص یافته به استان اصفهان در سال جاری خاطرنشان کرد: افزایش میزان اعتبارات طرح‌های فرهنگی و ورزشی این استان در سال جاری نمایانگر توجه بسیار بالای دولت به فرهنگسازی در جامعه و افزایش سطح سلامت جسمانی و روحانی جوانان و تمامی اقشار جامعه است.