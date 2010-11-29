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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۹

گزارش روز از بازار ارز و طلا/

بازار ارز و طلا در آرامش نسبی

بازار ارز و طلا در آرامش نسبی

بازار طلا و ارز در حالی امروز دوشنبه آرامش نسبی را تجربه کرد که قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1366 دلار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (دوشنبه) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 371 هزار تومان، سکه طرح جدید 341 هزار تومان، نیم سکه 171 هزار و 500 تومان و ربع سکه 87 هزار تومان اعلام شد.

این در حالی است که دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 370 هزار تومان، طرح جدید 340 هزار تومان، نیم سکه 170 هزار و 500 تومان و ربع سکه 86 هزار و 500 تومان بود.

همچنین امروز قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار 34 هزار و 950 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1366 دلار است.

صرافان بازار تهران امروز قیمت فروش هر دلار را در بازار آزاد 1060 تومان و قیمت خرید را 1055 تومان اعلام کردند که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت، همچنین قیمت فروش هر یورو هم 1410 تومان اعلام شد.

کد مطلب 1200821

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