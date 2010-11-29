خون شهید شهریاری مدعیان دمکراسی و حقوق بشر را رسوا تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام بدین شرح است: بسم رب الشهدا و الصدیقین ، صهیونیست ها بار دیگر گلستان دانش و حکمت را در ایران اسلامی، با ریختن خ ون یک استاد متعهد دانشگاه نشانه رفتند.



رژیم صهیونیستی این بار دکتر مجید شهریاری استادیار دانشگاه را به خاک و خون کشید، تا به خیال باطل خود از پیشرفت ملت مستقل و متقدر ایران اسلامی در حوزه های علمی و فناوری جلوگیری نماید. اینک که ملت رشید ایران از دانش پیشرفته در رشته های گوناگون برخوردار شده است، اقدامات تروریستی علیه دانشمندان کشورمان، نه تنها کمترین مانعی در مسیر بالندگی ایران عزیز ایجاد نخواهد کرد ، بلکه عزم و اراده ایرانیان را برای تداوم افتخارآفرینی در میدان های علمی جهان چندین برابر خواهد ساخت.



اکنون که خون بهترین فرزندان این آب و خاک طی عملیات تروریستی به زمین ریخته می شود، تحلیل گران سیاسی و امنیتی را به واکاوی درباره ارتباط این حوادث ضدانسانی با اظهارات اخیر رییس سازمان اطلاعات انگلیس (M.I.6) مبنی بر استخدام جاسوس و فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز اعلان موضع جدید پارلمان اورپا درباره لزوم خارج شدن نام گروههای تروریستی ضد ایرانی از فهرست سیاه آمریکا وا می دارد.



بدون شک، خون شهید شهریاری، گلزار دین و دانش را در این سرزمین ، معطر و پرنشاط تر، مدعیان دموکراسی و حقوق بشر را رسواتر و صهیونیست های تروریست و حامیان استکباری آنها را بی آبروتر می کند. ترور دانشمندان ایرانی نشانه ورشکستگی خودخواهان و سلطه جویان بین المللی است که با آگاهی از هزیمت خود در برابر پیشروی های علمی، سیاسی و اقتصادی کشورما ، صرفا به انتقامجویی از ملت عزیز ایران روی آورده اند.



شهادت دکتر شهریاری را به محضر حضرت ولی عصر (عج) ، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت مقاومت ایران و خانواده ، سرافراز این مرحوم تبریک و تسلیت می گوییم و بر ادامه راه این عزیز سفر کرده پای می فشاریم. همچنین ضمن سپاس به درگاه خداوند بزرگ بخاطر ناکامی عوامل صهیونیستی در اقدام تروریستی از پروردگار متعال برای دکتر فریدون عباسی، سلامتی عاجل و کامل و دوام توفیقات در خدمتگزاری به کشور و مردم مسالت می نماییم.

