تقویت بعد کارشناسی شورای پول و اعتبار با حضور اقتصاددانان

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نبود به جای تعیین و الزامی شدن حضور اقتصاددانان در نشستهای سالیانه مجمع بانک مرکزی، ترتیبی اتخاذ می شد تا آنها بتوانند در جلسات شورای پول و اعتبار حضور یابند؟ گفت: طبیعتا هرچقدر بعد کارشناسی و اقتصادی شورای پول و اعتبار قوی تر شود، تصمیم گیریها نیز کارشناسانه تر خواهد شد.

عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در حال حاضر نیز شورای پول و اعتبار از یک ترکیب نسبی اقتصاددانان بهره مند است ولی به نظر می رسد که اگر بعد کارشناسی شورای پول و اعتبار که عموما تصمیمات اقتصادی می گیرد، در روند اقتصادی کشور تاثیر گذار است، همچنین این کار منجر به تقویت این شورا می شود.

وی ضمن استقبال از حضور اقتصاددانان در نشستهای این شورا، در زمینه حضور رسمی اقتصاددانان در نشستهای شورای پول و اعتبار که در نهایت به مصوباتی منجر می شود، اظهارداشت: البته حضور اقتصاددانان به صورتی که برای مجمع بانک مرکزی پیش بینی شده است، در شورای پول و اعتبار الزامی نیست.

رحمانی نیا خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان رئیس جمهور در نشستهای شورای پول و اعتبار حضور دارند که آنها دارای تخصصهای اقتصادی هستند و این موضوع در قانون بیان شده است که این نمایندگان باید دارای تخصصهای اقتصادی و آشنا به زمینه های پولی و بانکی باشند.

این عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سئوال که اگر شرایط رسمی حضور اقتصاددانان در نشستها و تصمیم گیری های شورای پول و اعتبار فراهم شود، کیفیت مصوبات آن چه روندی خواهد داشت؟ گفت: من معتقدم که هرچقدر پایه های کارشناسی شورا قوی تر شود تصمیمات متقن تر و قوی تری می تواند اتخاذ شود.

به گفته رحمانی نیا، قانونگذار مشخص کرده است که جلسات شورای پول و اعتبار با درخواست رئیس کل بانک مرکزی نسبت به موضوعاتی که وجود دارد، شکل بگیرد.