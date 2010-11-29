جشنواره بزرگ امام علی(ع) برای نخستین بار در اندونزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، در این جشنواره بزرگ بیش از یک هزار نفر از محبان اهل البیت ،ایرانیان مقیم جاکارتا ، سفیر جمهوری اسلامی ایران، رایزن فرهنگی واعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند .

برپایی سمینار با موضوع نقش امام علی ع در وحدت و تقریب امت اسلامی ، اجرای برنامه و سرود "انا مدینه العلم وعلی بابها " توسط خواننده وهنرمند مشهور اندونزیایی آقای حداد علوی ، اجرای نمایش غدیر توسط دانش آموزان دبیرستانی موسسه مطهری باندونگ ،اجرای نمایش و نشیدخوانی در مدح رسول مکرم اسلام واهل البیت طاهرین توسط گروههای مختلف هنری ، برپایی نمایشگاه نهج البلاغه در کلام مولانا همراه با صد اثر نفیس هنری از کلام اهل البیت ، برپایی مسابقات و اعطاء جوائز بمناسبت غدیر از جمله برنامه های اجراشده در این جشنواره بود.



در بخش نخست جشنواره سفیر کشورمان طی سخنانی به تشریح آیه اکمال و همچنین نقش و جایگاه برجسته امام علی(ع) در تاریخ اسلام پرداخت و خاطر نشان ساخت امام علی نه تنها در میان مسلمانان بلکه سائر پیروان ادیان الهی و غیر الهی همانند مسیحیت ،بودیسم وهندوئیسم به عنوان یک قهرمان وچهره ای متنفذ و عدالتخواه شناخته شده است .

محمود فرازنده افزود : سخنان وکلام گهربار آن حضرت به دلیل برخورداری از منطق قوی و منطبق با فطرت پاک انسانها همواره مورد استناد و استفاده گروههای مختلف بشری قطع نظر از مذهب و نزاد قرار می گیرد.

سپس رایزن فرهنگی کشورمان طی سخنانی به نقش محوری امیرالمومنین در وحدت امت اسلامی پرداخت و خاطرنشان ساخت علی ابن ابیطالب به عنوان یک صحابی بزرگ و به عنوان یک خلیفه ورهبر مسلمین مورد اتفاق همه فرق اسلامی است .

ربانی با استناد به کلام برخی علمای بزرگ اهل سنت و الازهر علی ابن ابیطالب را پایه گذار وحدت و تقریب دانست و خاطر نشان ساخت که هیچیک از صحابی رسول مکرم اسلام چه در سخنان وخطابه های خود و چه در سیره عملی به اندازه علی ابن ابیطالب به وحدت امت اسلامی فرا نخوانده است .

وی با ذکر نمونه هایی از تعامل آن حضرت با خلفا، حفظ مصلحت و منافع امت اسلامی را اساسی ترین دغدغه حضرت علی(ع) برشمرد و در خصوص اهمیت وحدت و اصول آن وهمچنین آثار تفرقه از نگاه مولا امیرالمومنین توضیحاتی را ارائه داد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی دیگر سخنران این برنامه بود که طی سخنان مشروحی به تبیین دو اصل علم و عصمت به عنوان دو رکن اساسی امامت پرداخت .

وی با اشاره به جایگاه رفیع علم ومعرفت در اسلام ، جهل را عامل اصلی اختلافات مذهبی در میان جامعه اسلامی خواند و با استناد به برخی خطبه های نهج البلاغه یادآورشد بروز اختلاف و تفرقه در میان امت اسلامی از آن زمان آغاز گشت که مسلمانان پس از رحلت پیامبر اکرم به جاهلیت عربی و تعصبات کورقومی و قبیله ای بازگشتند .

دکتر جلاالدین رحمت رئیس موسسه مطهری باندونگ نیز در این جشنواره پیرامون جایگاه و نقش عدالت در اندیشه مولا علی ابن ابیطالب سخن گفت .

وی عدالتخواهی را بستر مناسبی جهت پیشگیری از بروز تفرقه و اختلاف در جامعه خواند و ریشه بسیاری از منازعات و چالشهای کنونی بشر را ناشی از رفتارها وعملکرد ظالمانه ای دانست که توسط حاکمان وقدرتمندان بکارگرفته می شود.

این جشنواره که برای نخستین بار روز یکشنبه در اندونزی برگزار گردید با استقبال فراوانی از سوی مسلمانان اندونزی مواجه گردید بگونه ای که بخشی از جمعیت به دلیل پرشدن سالن اصلی در بیرون از سالن اجتماع کرده بودند.