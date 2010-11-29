معاونان فرهنگی شهرداریهای البرز در آسارا گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پنجمین نشست معاونین فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداریهای استان البرز ظهر دوشنبه در بخشداری آسارا برگزار شد.

معاون فرهنگی - اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج ارتقای جایگاه فرهنگی و ورزشی و تحقق پنج درصد از بودجه شهرداریها در خصوص مسائل فرهنگی را ارزشمند دانست و تاکید کرد: تشکیل جلسه با شهرداران ومعاونین فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ، تشکیل جلسه مشترک با کمسیونهای فرهنگی استان البرز، دعوت از مسئولین فرهنگی استان البرز می تواند راهگشای ارتقای وضعیت فرهنگی استان باشد.

حسین امیدیان همچنین حرکت در راستای حل مشکلات و آسیبهای اجتماعی را بسیار مهم خواند و افزود: دعوت و همکاری با سازمانهای فرهنگی از جمله ستاد اقامه نماز، تربیت بدنی، میراث فرهنگی، اداره ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و...کمک قابل توجهی به حل این مسائل می کند. در این جلسه پیشنهادات معاونین فرهنگی اجتماعی و ورزشی استان البرز نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری آسارا نیز اقدامات این شهرداری در یکسال اخیر را مثبت ارزیابی کرد وگفت: معاونت فرهنگی شهرداری آسارا در راستای تحقق اهداف فرهنگی مورد نظر شهرداری اقدامات بسیاری انجام داده است در آخرین اقدام نیز پیشنهادات این شهرداری را در قالب پروژه های فرهنگی به استانداری ارسال کرده ایم تا در سومین سفر رئیس جمهور که رویکرد فرهنگی نیز دارد مدنظر قرار گیرد.

محمد میرزایی با اشاره به ایجاد فرهنگسرا در محله ری زمین، ایجاد کتابخانه های عمومی و بزرگترین پارک فرهنگی جاده چالوس خاطرنشان کرد: این شهرداری برنامه های بسیاری در جهت ارتقای فرهنگی شهر آسارا دارد که در آینده نزدیک حتما به آن خواهد پرداخت.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کمالشهر نیز در این جلسه با ارائه پیشنهاداتی افزود: دیدار با استاندار و شهرداریها در خصوص مسائل فرهنگی می تواند راهگشای حل مسائل زیادی باشد و جایگاه فرهنگی استان البرز در سفر سوم رئیس جمهور را توجیه نماید.

محمدرضا خوشرو با تاکید بر ایجاد نیروی تخصصی فرهنگی گفت: ایجاد امکانات متناسب در معاونتهای فرهنگی از جمله کارهایی است که باید در تمام معاونتها مهیا شود.

وی چاپ نشریه فصلی و راه اندازی سایت فرهنگی و برگزاری مسابقات ورزشی را از راههای ارتقای سطح فرهنگی دانست و خواستار توجه بیشتر به این امور شد.

معاون فرهنگی شهرداری ماهدشت نیز تداوم این جلسات را نقطه قوتی در جهت کمک به مسائل فرهنگی دانست و تصریح کرد:باید با تمام توان تلاش کنیم وضمن ارتباط با ارگانهای فرهنگی و اجتماعی اخبار این جلسات را در سطح استان پوشش دهیم.

در این جلسه فیلمی که توسط معاونت فرهنگی شهرداری آسارا برای معرفی جاذبه های گردشگری این شهر تهیه شده بود به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال میهمانان نیز قرار گرفت.