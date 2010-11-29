۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

آموزش مقابله با زلزله به 61 هزار معلم در شهرستانهای تهران

مدیرکل اداره آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: هم اکنون 61 هزار معلم در شهرستانهای استان تهران برای مقابله با زلزله و عملیات امداد نجات در حال آموزش هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی یزدیخواه در مراسم مانور سراسری زلزله که روز دوشنبه در هنرستان آرمینه مصلی نژاد شهر ری برگزار شد، افزود: تاکنون هزار و 400 مربی بهداشت و پرورشی آموزش‌های لازم بهداشت روان را برای شرایط پس از زلزله دیده‌اند.

وی همچنین از تدوین سه سناریوی محتمل برای زلزله فرضی خبر داد و افزود: برای آمادگی بیشتر کارکنان نیز دو بار عملیات تخلیه اضطراری اداره کل شهرستانهای تهران اجرا شده است.

یزدیخواه همچنین از تشکیل هزار و 327 واحد هلال احمر متشکل از دانش‌آموزان خبر داد و تصریح کرد: در زلزله های متعددی که سال گذشته در فیروزکوه رخ داد، از آنجا که دانش‌آموزان آمادگی کافی را برای مقابله با زلزله داشتند خوشبختانه از استرس کمتری نسبت به سالهای قبل برخوردار بودند.

