پیروزی پرگل فولاد ماهان در خانه هیئت شنای فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های هیئت شنای فارس و فولاد ماهان سپاهان امروز در شیراز به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم فولاد ماهان موفق شد با نتیجه 13 بر 2 میزبان خود را از پیش رو بردارد و به طور موقت به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر واترپلوی باشگاههای کشور صعود کند. برنامه ادامه دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر واترپلو به شرح زیر است:
سه شنبه - 9/9/1389
*هیئت شنای آذربایجان شرقی - خانه شناگران اصفهان، ساعت 10
جمعه - 12/9/1389
*هیئت شنای زنجان - نفت امیدیه، ساعت 15
* نفت و گاز گچساران - دانشگاه آزاد تهران، ساعت 15
*هیئت شنای گیلان - هیئت شنای خوزستان، ساعت 15
* هیئت شنای خراسان رضوی - هیئت شنای کرمان، ساعت 15
هفته پنجم لیگ برتر واترپلوی باشگاه های کشور امروز (دوشنبه) با انجام یک دیدار در شیراز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های هیئت شنای فارس و فولاد ماهان سپاهان امروز در شیراز به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم فولاد ماهان موفق شد با نتیجه 13 بر 2 میزبان خود را از پیش رو بردارد و به طور موقت به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر واترپلوی باشگاههای کشور صعود کند. برنامه ادامه دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر واترپلو به شرح زیر است:
کد مطلب 1200836
نظر شما