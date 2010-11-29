پیروزی پرگل فولاد ماهان در خانه هیئت شنای فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های هیئت شنای فارس و فولاد ماهان سپاهان امروز در شیراز به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم فولاد ماهان موفق شد با نتیجه 13 بر 2 میزبان خود را از پیش رو بردارد و به طور موقت به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر واترپلوی باشگاههای کشور صعود کند. برنامه ادامه دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر واترپلو به شرح زیر است:



سه شنبه - 9/9/1389

*هیئت شنای آذربایجان شرقی - خانه شناگران اصفهان، ساعت 10



جمعه - 12/9/1389

*هیئت شنای زنجان - نفت امیدیه، ساعت 15

* نفت و گاز گچساران - دانشگاه آزاد تهران، ساعت 15

*هیئت شنای گیلان - هیئت شنای خوزستان، ساعت 15

* هیئت شنای خراسان رضوی - هیئت شنای کرمان، ساعت 15