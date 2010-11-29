نمایندگان در صحن مجلس شعار مرگ بر منافق سر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس در حال برگزاری است و حجت الاسلام ابوترابی فرد در محکوم کردن حادثه تروریستی صبح امروز و ترور 2 استاد دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرد.

نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس نیز در محکوم کردن این حادثه تروریستی شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

به گزارش مهر، صبح امروز دوشنبه 8 آذر ماه بین ساعت 7 تا 8 دو نفر از اساتید فیزیک دانشگاه شهید بهشتی که عازم دانشگاه شهید بهشتی بودند توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفتند.

در ترور اول دکتر مجید شهریاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به شهادت رسیده و دو نفر همراه وی مجروح شده اند. در ترور دوم دکتر فریدون عباسی دوانی دیگر استاد دانشگاه شهید بهشتی در میدان نزدیک این دانشگاه در اقدامی مشابه مورد سوء قصد قرار گرفت که بلافاصله متوجه موضوع شده و از محل حادثه می گریزد. این استاد دانشگاه و همراه وی در این حادثه جان سالم به در برده اند.