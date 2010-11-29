تشکیل اتحادیه جوانان عضو اکو پیشنهاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگری در نشست کارشناسان و مدیران ارشد امور جوانان عضو اکو در حاشیه نخستین اجلاس وزرای جوانان کشورهای عضو اکو، همچنین پیشنهاد همفکری برای تدوین منشور حقوقی جوانان اکو را مطرح کرد.

وی افزود: مشترکات فرهنگی زمینه‏ ای را برای "همگرایی فرهنگی" میان ملتها برقرار می‏کند و این همگرایی خود به تولید پاردایمی جدید در نگاه به جهان می‏انجامد که پاردایم مبتنی بر همگرایی فرهنگی می‏تواند جایگزینی جدی برای پارادیمهای "واگرایی سیاسی" یا "رقابت اقتصادی" شود.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان ملی جوانان گفت: امروزه این پارادایم، مهمترین دستاورد بشر یعنی علم و تکنولوژی را در هسته مرکزی خویش قرار داده و می‏کوشد با مدیریت اثربخش، گونه‏های جدیدی از فرهنگ‏ را شکل بخشد.

عسگری تاکید کرد: بحرانهای اقتصادی، تبعات جنگ و بی‏خانمانی، تهدیدهای تروریستی، افزایش فاصله ‏های منطقه‏ای و بی‏عدالتی اقتصادی سایه رفاه و خوشبختی را کنار زده و همه این موارد سبب شده که بشر علی‏رغم رسیدن به معیارهای فزاینده پیشرفت، نگران "زندگی شایسته" باشد. این نگرانی بیش از همه نسلهای آتی بشر و نسلهای پویای فعلی یا همان جوانان را تهدید می‏کند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان ملی جوانان با بیان اینکه بشر امروز به این نتیجه رسیده که باید به وسیله فرهنگ مسائل خود را حل کند، گفت: چون سایه سنگین بی‏عدالتی، خودخواهی‏ها و زورگویی‏های سیاسی آمریکا و دول غربی بر جهان سایه افکنده است، انسان فرصت نمی‏کند تا فضایی برای تنفس در میان مشترکات فرهنگی پیدا کند.