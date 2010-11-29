تشکیل اتحادیه جوانان عضو اکو پیشنهاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگری در نشست کارشناسان و مدیران ارشد امور جوانان عضو اکو در حاشیه نخستین اجلاس وزرای جوانان کشورهای عضو اکو، همچنین پیشنهاد همفکری برای تدوین منشور حقوقی جوانان اکو را مطرح کرد.
وی افزود: مشترکات فرهنگی زمینه ای را برای "همگرایی فرهنگی" میان ملتها برقرار میکند و این همگرایی خود به تولید پاردایمی جدید در نگاه به جهان میانجامد که پاردایم مبتنی بر همگرایی فرهنگی میتواند جایگزینی جدی برای پارادیمهای "واگرایی سیاسی" یا "رقابت اقتصادی" شود.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان ملی جوانان گفت: امروزه این پارادایم، مهمترین دستاورد بشر یعنی علم و تکنولوژی را در هسته مرکزی خویش قرار داده و میکوشد با مدیریت اثربخش، گونههای جدیدی از فرهنگ را شکل بخشد.
عسگری تاکید کرد: بحرانهای اقتصادی، تبعات جنگ و بیخانمانی، تهدیدهای تروریستی، افزایش فاصله های منطقهای و بیعدالتی اقتصادی سایه رفاه و خوشبختی را کنار زده و همه این موارد سبب شده که بشر علیرغم رسیدن به معیارهای فزاینده پیشرفت، نگران "زندگی شایسته" باشد. این نگرانی بیش از همه نسلهای آتی بشر و نسلهای پویای فعلی یا همان جوانان را تهدید میکند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان ملی جوانان با بیان اینکه بشر امروز به این نتیجه رسیده که باید به وسیله فرهنگ مسائل خود را حل کند، گفت: چون سایه سنگین بیعدالتی، خودخواهیها و زورگوییهای سیاسی آمریکا و دول غربی بر جهان سایه افکنده است، انسان فرصت نمیکند تا فضایی برای تنفس در میان مشترکات فرهنگی پیدا کند.
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