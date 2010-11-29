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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

در نشست مدیران امور جوانان/

تشکیل اتحادیه جوانان عضو اکو پیشنهاد شد

تشکیل اتحادیه جوانان عضو اکو پیشنهاد شد

رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان ملی جوانان ایران، پیشنهاد تهیه اساسنامه اتحادیه جوانان کشورهای عضو اکو برای فعال سازی تشکلهای غیر دولتی جوانان را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگری در نشست کارشناسان و مدیران ارشد امور جوانان عضو اکو در حاشیه نخستین اجلاس وزرای جوانان کشورهای عضو اکو، همچنین پیشنهاد همفکری برای تدوین منشور حقوقی جوانان اکو را مطرح کرد.

وی افزود: مشترکات فرهنگی زمینه‏ ای را برای "همگرایی فرهنگی" میان ملتها برقرار می‏کند و این همگرایی خود به تولید پاردایمی جدید در نگاه به جهان می‏انجامد که پاردایم مبتنی بر همگرایی فرهنگی می‏تواند جایگزینی جدی برای پارادیمهای "واگرایی سیاسی" یا "رقابت اقتصادی" شود.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان ملی جوانان گفت: امروزه این پارادایم، مهمترین دستاورد بشر یعنی علم و تکنولوژی را در هسته مرکزی خویش قرار داده و می‏کوشد با مدیریت اثربخش، گونه‏های جدیدی از فرهنگ‏ را شکل بخشد.

عسگری تاکید کرد: بحرانهای اقتصادی، تبعات جنگ و بی‏خانمانی، تهدیدهای تروریستی، افزایش فاصله ‏های منطقه‏ای و بی‏عدالتی اقتصادی سایه رفاه و خوشبختی را کنار زده و همه این موارد سبب شده که بشر علی‏رغم رسیدن به معیارهای فزاینده پیشرفت، نگران "زندگی شایسته" باشد. این نگرانی بیش از همه نسلهای آتی بشر و نسلهای پویای فعلی یا همان جوانان را تهدید می‏کند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان ملی جوانان با بیان اینکه بشر امروز به این نتیجه رسیده که باید به وسیله فرهنگ مسائل خود را حل کند، گفت: چون سایه سنگین بی‏عدالتی، خودخواهی‏ها و زورگویی‏های سیاسی آمریکا و دول غربی بر جهان سایه افکنده است، انسان فرصت نمی‏کند تا فضایی برای تنفس در میان مشترکات فرهنگی پیدا کند.

کد مطلب 1200845

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