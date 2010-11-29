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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

مشارکت مردم کردستان در طرح نظارتی هدفمندی یارانه ها افزایش یافت

مشارکت مردم کردستان در طرح نظارتی هدفمندی یارانه ها افزایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی کردستان از افزایش مشارکتهای مردم این استان در اجرای طرح نظارتی ویژه قانون هدفمندی سازی یارانه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری ظهر دوشنبه و در جریان پلمپ یکی از انبارهای کشف شده احتکار کالا در شهر سنندج، اظهار داشت: با توجه به اطلاع رسانی مناسب، میزان همکاری و مشارکت مردم استان کردستان در راستای اجرای هر چه بهتر طرح نظارتی هدفمند سازی یارانه ها افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر علاوه بر گشت های مشترک سازمان بازرگانی استان کردستان با همکاری مجامع امور صنفی و اداره کل تعزیرات حکومتی، مشارکت خود مردم در راستای ارائه گزارش از تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان ماه سال جاری تا کنون 576 مورد گزارشات مردمی توسط اداره مشارکت های مردمی دریافت شده است که از این میان257 مورد تخلف کشف و پس از بازرسی های لازم نسبت به تشکیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضایی اقدام شده است.

اسراری همچنین با اشاره به نتایج طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها در استان کردستان افزود: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها بیش از 14 هزار واحد صنفی و غیر صنفی در بخشهای مختلف تولیدی، توزیعی خدماتی و خدمات فنی مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: از مجموع بازرسی های صورت گرفته در مدت دو ماه گذشته 940 مورد تخلف کشف شده است و در قالب811 فقره پرونده به ارزش تقریبی پنج میلیارد و 800 میلیون ریال در زمینه تخلفات احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات جهت رسیدگی و صدور رای به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان گفت: از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها در استان کردستان تاکنون 23 مورد انبار محتکر مواد غذایی و مشمول طرح هدفمند سازی یارانه ها کشف و توسط حکم مراجع قضایی، پلمپ و پرونده آنها جهت رسیدگی بیشتر و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

کد مطلب 1200848

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