مشارکت مردم کردستان در طرح نظارتی هدفمندی یارانه ها افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری ظهر دوشنبه و در جریان پلمپ یکی از انبارهای کشف شده احتکار کالا در شهر سنندج، اظهار داشت: با توجه به اطلاع رسانی مناسب، میزان همکاری و مشارکت مردم استان کردستان در راستای اجرای هر چه بهتر طرح نظارتی هدفمند سازی یارانه ها افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر علاوه بر گشت های مشترک سازمان بازرگانی استان کردستان با همکاری مجامع امور صنفی و اداره کل تعزیرات حکومتی، مشارکت خود مردم در راستای ارائه گزارش از تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان ماه سال جاری تا کنون 576 مورد گزارشات مردمی توسط اداره مشارکت های مردمی دریافت شده است که از این میان257 مورد تخلف کشف و پس از بازرسی های لازم نسبت به تشکیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضایی اقدام شده است.

اسراری همچنین با اشاره به نتایج طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها در استان کردستان افزود: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها بیش از 14 هزار واحد صنفی و غیر صنفی در بخشهای مختلف تولیدی، توزیعی خدماتی و خدمات فنی مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: از مجموع بازرسی های صورت گرفته در مدت دو ماه گذشته 940 مورد تخلف کشف شده است و در قالب811 فقره پرونده به ارزش تقریبی پنج میلیارد و 800 میلیون ریال در زمینه تخلفات احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات جهت رسیدگی و صدور رای به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان گفت: از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها در استان کردستان تاکنون 23 مورد انبار محتکر مواد غذایی و مشمول طرح هدفمند سازی یارانه ها کشف و توسط حکم مراجع قضایی، پلمپ و پرونده آنها جهت رسیدگی بیشتر و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.