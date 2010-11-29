سفارت امارات درباره تقاضا از آمریکا برای حمله به ایران اظهار بی اطلاعی کرد

"سلطان محمد المری" کاردار سفارت امارات در تهران در پاسخ به خبرگزاری مهر درباره انتشار اسناد جدید ویکی لیکس که در آن به درخواست 5 کشور عربی امارات، بحرین، عربستان، اردن و مصر در زمینه حمله آمریکا به ایران اشاره شده است در ابتدا اعلام کرد: برای پاسخگویی و اعلام موضع رسمی در این زمینه باید با مقامات کشور خود گفتگو و مشاوره کنم.

وی با ابراز بی اطلاعی درباره خبر اخیر منتشر شده در پایگاه ویکی لیکس تاکید کرد: پس از تماس با مقامات کشور امارات شما را در جریان موضع رسمی کشورم قرار می دهم.

کاردار سفارت امارات دقایقی بعد در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کرد: من با مقامات کشور متبوع خود تماس گرفته ام و موضع رسمی ما در این زمینه این است که ما تعامل با رسانه های خبری نداشته و روابط ما در سطح مقامات دو کشور تعریف می شود.

المری در ادامه بدون تایید و یا تکذیب خبر تقاضای کشور امارات از آمریکا برای حمله به ایران، تاکید کرد: روابط ایران و امارات در حال حاضر در سطح خوبی ادامه دارد.

وی در ادامه از پاسخ به این سوال که آیا هدف از انتشار اسناد جدید ویکی لیکس را تخریب روابط کشورهای منطقه می دانید، سر باز زد.