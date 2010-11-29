به گزارش خبرگزاری مهر، مفاهیم و موضوعات اخلاقی از جمله مضامین شناخته شده در حوزه فیلم و سینما به شمار میروند. این مضامین مورد توجه فیلسوفان به طور عام و فیلسوفان اخلاق به طور خاص هستند. همچنین فیلمسازان و کارگردانهای سینما به این مضامین توجه دارند.
فیلمهای سینمایی از سوی دیگر باعث به وجود آمدن مسائل اخلاقی هستند که مورد توجه هستند. این اثر با بررسی فیلمهای کلاسیک و مدرن سیر تحول موضوعات اخلاقی که در فیلمها مورد توجه بوده اند را مورد بررسی قرار میدهد.
موضوعاتی چون فضیلت، عدالت و ایدهآلها موضوعات مورد توجه فیلسوفان بوده و هستند. هویت فرهنگی و تعلق اجتماعی نیز از موضوعات اخلاقی مورد توجه فیلمسازان در طول تاریخ سینما بودهاند. چگونگی درج موضوعات مورد علاقه فیلسوفان در فیلمهای سینمایی از سؤالهای مهم فلسفه فیلمسازی است.
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