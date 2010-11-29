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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

"اخلاق در سینما" منتشر می‌شود

کتاب "اخلاق در سینما" اثر وارد جونز و سامانتا وایس اوایل سال میلادی آینده از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مفاهیم و موضوعات اخلاقی از جمله مضامین شناخته شده در حوزه فیلم و سینما به شمار می‌روند. این مضامین مورد توجه فیلسوفان به طور عام و فیلسوفان اخلاق به طور خاص هستند. همچنین فیلمسازان و کارگردانهای سینما به این مضامین توجه دارند.

فیلمهای سینمایی از سوی دیگر باعث به وجود آمدن مسائل اخلاقی هستند که مورد توجه هستند. این اثر با بررسی فیلمهای کلاسیک و مدرن سیر تحول موضوعات اخلاقی‌ که در فیلمها مورد توجه بوده اند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

موضوعاتی چون فضیلت، عدالت و ایده‌آلها موضوعات مورد توجه فیلسوفان بوده و هستند. هویت فرهنگی و تعلق اجتماعی نیز از موضوعات اخلاقی مورد توجه فیلمسازان در طول تاریخ سینما بوده‌اند. چگونگی درج موضوعات مورد علاقه فیلسوفان در فیلمهای سینمایی از سؤالهای مهم فلسفه فیلمسازی است.

کد مطلب 1200854

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