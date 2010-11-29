آتش برخی مناطق جنگلی گلستان مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه عملیات اطفای حریق در جنگل های علی آباد کتول افزود: لیکن عملیات مهار در برخی مناطق صعب العبور که هنوز آتش در آنها جریان دارد به صورت مستمر در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: از صبح امروز نیروهای حاضر در عملیات به بیش از هزار نفر رسیده بود که با تلاش آنان، شاهد موفقیت های چشمگیر در مهار آتش طی ساعات گذشته بودیم.

وی گفت: هم اکنون چهار بالگرد در عملیات اطفای حریق جنگل های استان حضور فعال دارند.

قائم مقام شورای هماهنگی مدیریت بحران استان افزود: دقایقی پیش نیز یک دستگاه بالگرد دیگر که با هماهنگی صورت گرفته با سردار احمدی مقدم، فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور وارد استان شده، در فرودگاه گرگان به زمین نشست که به زودی این بالگرد نیز وارد عملیات اطفاء حریق می شود.

معاون عمرانی استاندار اظهار داشت: دو هواپیمای سمپاش نیز که از طریق جهاد کشاورزی، وارد عملیات شده اند در مناطقی که امکان پرواز وجود دارد به کار گرفته خواهند شد.

قائم مقام شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خاطرنشان کرد: طی روزهای گذشته، رطوبت هوا در برخی مناطق استان به زیر 10 درصد رسیده بود که این رطوبت در گلستان بی سابقه بوده و مشابه با مناطق کویری بوده است.

عبدالرضا دادبود گفت: علاوه بر آماده باش دهیاری های استان به جهت اضافه کردن نیروی انسانی در صورت لزوم، مدیران شورای هماهنگی مدیریت بحران نیز در مناطقی که آتش هنوز در آنها جریان دارد مستقر بوده و بر عملیات اطفای حریق نظارت کامل دارند.

وی اظهار داشت: مردم استان مطمئن باشند عملیات اطفای حریق به صورت مستمر و با تمام توان استان در جریان بوده و در این راستا نیروهای مردمی و دولتی حضوری فعال تا ریشه کن کردن کامل آتش دارند.