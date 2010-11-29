۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

وضعیت مبهم مصدومیت میلاد میداودی/ شاید کار به عمل جراحی بکشد

وضعیت مصدومیت مهاجم تیم فوتبال استقلال مشخص نیست اما این احتمال وجود دارد که کار او به جراحی کشیده شود.

امین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به میزان مصدومیت میلاد میداودی گفت: میلاد وضعیت مبهمی دارد. لیگامنت پای او دچار صدمه دیدگی شدید شده و صدمه زیادی دیده است.

مسئول کادر پزشکی باشگاه استقلال ادامه داد: امروز از مصدومیت این بازیکن عکس رادیولوژی و سی تی اسکن و ام آر آی گرفته شده و پس از بررسی نهایی میزان مصدومیت او مشخص خواهد شد.

نوروزی در پاسخ به این پرسش که احتمال دارد پای میداودی نیازی به جراحی داشته باشد گفت: باید بیشتری بررسی کنیم و نتیجه آزمایش ها را ببینیم تا مشخص شود نیاز به جراحی دارد یا نه.

میلاد میداودی در دیدار روز یکشنبه استقلال برابر ملوان بندرانزلی دچار مصدومیت شدید شد و از زمین بیرون رفت. این دیدار را استقلال یک بر صفر برد.

