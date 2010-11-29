وضعیت مبهم مصدومیت میلاد میداودی/ شاید کار به عمل جراحی بکشد

امین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به میزان مصدومیت میلاد میداودی گفت: میلاد وضعیت مبهمی دارد. لیگامنت پای او دچار صدمه دیدگی شدید شده و صدمه زیادی دیده است.

مسئول کادر پزشکی باشگاه استقلال ادامه داد: امروز از مصدومیت این بازیکن عکس رادیولوژی و سی تی اسکن و ام آر آی گرفته شده و پس از بررسی نهایی میزان مصدومیت او مشخص خواهد شد.

نوروزی در پاسخ به این پرسش که احتمال دارد پای میداودی نیازی به جراحی داشته باشد گفت: باید بیشتری بررسی کنیم و نتیجه آزمایش ها را ببینیم تا مشخص شود نیاز به جراحی دارد یا نه.

میلاد میداودی در دیدار روز یکشنبه استقلال برابر ملوان بندرانزلی دچار مصدومیت شدید شد و از زمین بیرون رفت. این دیدار را استقلال یک بر صفر برد.