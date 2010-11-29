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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

حیدر شکور:

پنالتی که برای سپاهان اعلام کردم درست بود

پنالتی که برای سپاهان اعلام کردم درست بود

کمک داور اول دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در پاسخ به انتقادات پرسپولیسی ها گفت: پنالتی اولی که برای سپاهان اعلام کردم کاملا درست بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دو تیم پرسپولیس و سپاهان دیدار امروز خود را تا دقیقه 66 با تساوی یک بر یک دنبال می کردند، حیدر شکور کمک داور اول این دیدار خطای مجتبی شیری روی ابراهیم توره را که از بیرون محوطه جریمه شروع شده بود، پنالتی اعلام کرد.

این تصمیم حیدر شکور که با تایید محسن قهرمانی داور وسط همراه بود اعتراض کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس را به همراه داشت. آنها اعتقاد داشتند این تصمیم باعث شکست تیمشان شده است.

حیدر شکور پس از پایان این دیدار در مصاحبه کوتاهی با خبرنگاران گفت: در آن صحنه من دقیقا روی خط ایستاده بودم و پنالتی که به سود سپاهان اعلام کردم کاملا درست بود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته شانزدهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 4 بر یک شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.

کد مطلب 1200863

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