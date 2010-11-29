پنالتی که برای سپاهان اعلام کردم درست بود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دو تیم پرسپولیس و سپاهان دیدار امروز خود را تا دقیقه 66 با تساوی یک بر یک دنبال می کردند، حیدر شکور کمک داور اول این دیدار خطای مجتبی شیری روی ابراهیم توره را که از بیرون محوطه جریمه شروع شده بود، پنالتی اعلام کرد.

این تصمیم حیدر شکور که با تایید محسن قهرمانی داور وسط همراه بود اعتراض کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس را به همراه داشت. آنها اعتقاد داشتند این تصمیم باعث شکست تیمشان شده است.

حیدر شکور پس از پایان این دیدار در مصاحبه کوتاهی با خبرنگاران گفت: در آن صحنه من دقیقا روی خط ایستاده بودم و پنالتی که به سود سپاهان اعلام کردم کاملا درست بود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته شانزدهم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 4 بر یک شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.