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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۰

هادی عقیلی:

داور تاثیری در نتیجه بازی نداشت

داور تاثیری در نتیجه بازی نداشت

مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: گل پرسپولیس باعث شد تا برای پیروزی در این مسابقه مصمم شویم و تصور می کنم داور تاثیری در نتیجه این بازی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی که پس از پیروزی 4 -1 سپاهان مقابل پرسپولیس سخن می گفت افزود: برای این پیروزی تمام بازیکنان سپاهان ازجان مایه گذاشتند و همه برای این سه امتیاز زحمت کشیدند و به نظر من تماشاگرانی که در ورزشگاه و منازل خود این دیدار را تماشا کردند، شاهد فوتبال جذاب و تماشاگرپسندی از سوی دو تیم بودند.

مدافع سپاهان درخصوص اعلام دو ضربه پنالتی به سود سپاهان در این دیدار گفت: به نظرمن داوری تاثیری درنتیجه این بازی نداشت و تیم ما مزد برتری اش را در این دیدار گرفت.
 
وی در خصوص عملکرد سپاهان در این دیدار اضافه کرد : در 10 دقیقه اول بازی تاحدودی ناهماهنگ بودیم ولی به مرور به شرایط تیمی مناسب بازگشتیم . البته گل پرسپولیس باعث شد تا انگیزه مان برای پیروزی در این بازی چند برابر شود و دیدید که با بازی بهتری که ارائه دادیم توانستیم 4 بار دروازه پرسپولیس را بازکنیم .
 
عقیلی درپایان گفت: این روند را در بازیهای آینده نیز ادامه خواهیم داد و با بازیهای عقب افتاده ای که درپیش داریم به صدرجدول صعود خواهیم کرد.
کد مطلب 1200866

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