داور تاثیری در نتیجه بازی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی که پس از پیروزی 4 -1 سپاهان مقابل پرسپولیس سخن می گفت افزود: برای این پیروزی تمام بازیکنان سپاهان ازجان مایه گذاشتند و همه برای این سه امتیاز زحمت کشیدند و به نظر من تماشاگرانی که در ورزشگاه و منازل خود این دیدار را تماشا کردند، شاهد فوتبال جذاب و تماشاگرپسندی از سوی دو تیم بودند.

مدافع سپاهان درخصوص اعلام دو ضربه پنالتی به سود سپاهان در این دیدار گفت: به نظرمن داوری تاثیری درنتیجه این بازی نداشت و تیم ما مزد برتری اش را در این دیدار گرفت.

وی در خصوص عملکرد سپاهان در این دیدار اضافه کرد : در 10 دقیقه اول بازی تاحدودی ناهماهنگ بودیم ولی به مرور به شرایط تیمی مناسب بازگشتیم . البته گل پرسپولیس باعث شد تا انگیزه مان برای پیروزی در این بازی چند برابر شود و دیدید که با بازی بهتری که ارائه دادیم توانستیم 4 بار دروازه پرسپولیس را بازکنیم .