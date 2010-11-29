کتابخانه ادبیات داستانی حوزه هنری دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدوی شجاعی دبیر کارگاه قصه و رمان مرکز آفرینشهای ادبی گفت: کتابخانه ادبیات داستانی حوزه هنری قرار است در سه زمینه فعالیت داشته باشد. بخشی از این کتابخانه شامل آثار داستانی از نویسندگان ایران و جهان است و اغلب آثار شاخص این حوزه را دربرمیگیرد و بخشی دیگر مربوط به آثاری در حوزه مباحث نظری ادبیات داستانی از جمله نقد ادبی، مکتبهای ادبی، نظریهپردازی، زندگینامه نویسندگان و نقدوبررسیهاست.
وی افزود: علاوه بر اینها بخش دیگر از کتابخانه ادبیات داستانی، به ادبیات داستانی انقلاب اسلامی اختصاص مییابد و کارگاه قصه و رمان قصد دارد در آن آرشیوی از آثار قابل تأمل در حوزه انقلاب اسلامی و انقلابهای سراسر دنیا را گردآورد.
دبیر کارگاه قصه و رمان مرکز آفرینشهای ادبی از راهاندازی بخش دیگری هم در کتابخانه ادبیات داستانی خبر داد و گفت: قصد داریم بخشی را هم با عنوان آرشیو مجلات ادبی در کتابخانه داشته باشیم؛ برای این منظور عمده مجلات، در نمایشگاه بینالمللی مطبوعات خریداری شده است اما هنوز این آرشیو، آماده ارائه نیست.
شجاعی در ادامه درباره محل کتابخانه نیز توضیح داد: در حال حاضر فضای کوچکی از کارگاه قصه و رمان در طبقه سوم ساختمان حوزه هنری به کتابخانه اختصاص داده شده است و در آینده فکر اساسی برای محل کتابخانه خواهیم کرد.
وی با بیان این که استفاده از کتابخانه ادبیات داستانی، تنها به نویسندگان محدود است اظهار کرد: نویسندگان فعال در حوزه هنری، به صورت رایگان میتوانند عضو کتابخانه شوند اما نویسندگان علاقهمند از بیرون حوزه با معرف و پرداخت مبلغ پنج هزار تومان حق عضویت سالانه و 10 هزار تومان ودیعه امانت میتوانند به عضویت کتابخانه درآیند. مدت امانت کتاب دو هفته است و مراجعان میتوانند از قفسه باز کتابخانه، آثار مورد نظر خود را انتخاب کنند.
دبیر کارگاه قصه و رمان حوزه هنری، درباره تامین آثار کتابخانه نیز توضیح داد: سعی ما بر این است که بهترین کتابها را در کتابخانه داشته باشیم. صدها عنوان رمان و داستان در طول سال منتشر میشوند که برخی از این آثار چندان هم قابل اعتنا نیستند. ما آثار را به صورت گزینشی، با نظر کارشناسان کارگاه گردآوری میکنیم.
به گفته شجاعی فعالیت کتابخانه ادبیات داستانی مرکز آفرینشهای ادبی چند روزی است که آغاز شده و تعدادی از نویسندگان نیز با مراجعه به این کتابخانه، آثاری را به امانت بردهاند.
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