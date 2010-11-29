بصیرت سلاح اصلی برای مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، الله نور نورالهی ظهر دوشنبه و در همایش تجلیل از قضات و ضابطان قضایی دادگستری کردستان اظهار داشت: غیرمحسوس بودن و عدم رویت ابزار و ادوات جنگ نرم را از تفاوتهای آن با جنگ سخت است و در جنگ نرم فضای مجازی، سایبری، امواج و دیجیتال حاکم است و تشخیص درست در آن فضای شبهه نیازمند بصیرت است.
وی با بیان اینکه یک خطای کوچک کلامی در این عرصه منجر به غفلت و تحقق اهداف دشمن میشود، بیان داشت: نهادینه کردن تفکر بسیجی با ویژگی های علم به موضع حق، صبر و با بصیرت و گسترش آن ایجاد چنین خطاهایی را به حداقل میرساند.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان افزود: دشمنان با انفجار و بمباران اطلاعاتی در فضای مجازی سعی در تحقق سلطه خود بر جهان و به ویژه نظام اسلامی را دارند و جنگیدن و مقابله با این موضوع سخت و طاقت فرساست اما باید نسل جوان را برای نبرد در این عرصه آماده کرد.
نورالهی ایجاد نارضایتی در جامعه و تزلزل در ایران اسلامی را از اهداف مهم دشمنان خواند و گفت: قضات و ضابطان قضایی با تفکر بسیجی علمدار مقابله با این توطئه ها و دسیسه ها هستند و با اجرای عدالت ثبات و اقتدار کشور را تداوم می بخشند.
وی همچنین امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مهم ضابطان قضایی و قضات دادگستری خواند و افزود: این فریضه الهی دفاع از ارزش ها و مقابله با ضدارزش هاست و نهادینه کردن و توجه به آن در کاهش پرونده های ورودی به دادگستری و مراجع قضایی تأثیرگذار است.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر امروز در جامعه مظلوم واقع شده و جامعه بدون توجه و در راس بوده این فریضه الهی یک جامعه ای مرده به شمار می رود که در این شرایط اشرار افراد ظالم بر امت اسلامی حاکمیت خواهند کرد.
نورالهی در پایان بر توجه قضات و ضابطان قضایی به این فریضه الهی تأکید کرد و گفت: نهادینه کردن آن زمینه شکوفایی و بصیرت افزایی در جامعه را فراهم می کند.
در پایان این مراسم که با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان برگزار شد، از قضات و ضابطان قضایی بسیجی تجلیل به عمل آمد.
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