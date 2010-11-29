بصیرت سلاح اصلی برای مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، الله نور نورالهی ظهر دوشنبه و در همایش تجلیل از قضات و ضابطان قضایی دادگستری کردستان اظهار داشت: غیرمحسوس بودن و عدم رویت ابزار و ادوات جنگ نرم را از تفاوتهای آن با جنگ سخت است و در جنگ نرم فضای مجازی، سایبری، امواج و دیجیتال حاکم است و تشخیص درست در آن فضای شبهه نیازمند بصیرت است.

وی با بیان اینکه یک خطای کوچک کلامی در این عرصه منجر به غفلت و تحقق اهداف دشمن می‌شود، بیان داشت: نهادینه کردن تفکر بسیجی با ویژگی‌ های علم به موضع حق، صبر و با بصیرت و گسترش آن ایجاد چنین خطاهایی را به حداقل می‌رساند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان افزود: دشمنان با انفجار و بمباران اطلاعاتی در فضای مجازی سعی در تحقق سلطه خود بر جهان و به ویژه نظام اسلامی را دارند و جنگیدن و مقابله با این موضوع سخت و طاقت ‌فرساست اما باید نسل جوان را برای نبرد در این عرصه آماده کرد.

نورالهی ایجاد نارضایتی در جامعه و تزلزل در ایران اسلامی را از اهداف مهم دشمنان خواند و گفت: قضات و ضابطان قضایی با تفکر بسیجی علمدار مقابله با این توطئه ها و دسیسه ها هستند و با اجرای عدالت ثبات و اقتدار کشور را تداوم می‌ بخشند .

وی همچنین امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مهم ضابطان قضایی و قضات دادگستری خواند و افزود: این فریضه الهی دفاع از ارزش‌ ها و مقابله با ضدارزش ‌هاست و نهادینه کردن و توجه به آن در کاهش پرونده‌ های ورودی به دادگستری و مراجع قضایی تأثیرگذار است .

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر امروز در جامعه مظلوم واقع شده و جامعه بدون توجه و در راس بوده این فریضه الهی یک جامعه ای مرده به شمار می رود که در این شرایط اشرار افراد ظالم بر امت اسلامی حاکمیت خواهند کرد .

نورالهی در پایان بر توجه قضات و ضابطان قضایی به این فریضه الهی تأکید کرد و گفت: نهادینه کردن آن زمینه شکوفایی و بصیرت ‌افزایی در جامعه را فراهم می‌ کند.

در پایان این مراسم که با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان برگزار شد، از قضات و ضابطان قضایی بسیجی تجلیل به عمل آمد.