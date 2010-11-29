به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجتالاسلام محمد لطفی نیاسر دبیر شورای معارف معاونت صدا و مدیر رادیو معارف ظهر امروز پیرامون برنامههای رادیو معارف و ویژه برنامههای محرم در شبکههای مختلف رادیویی در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجتالاسلام لطفی نیاسر گفت: یکی از مهمترین مباحث ما در جبهه رسانهای این است که رسانههای همگن باید پیامهای همگن هم داشته باشند و رسانههای نظام جمهوری اسلامی ایران نیز باید مفاهیم واحد را منتقل کنند گرچه پیامها متفاوت هستند اما باید در عین تفاوتها همگن باشند.
وی در ادامه افزود: در سال گذشته با ابتکار معاون محترم صدا آقای صوفی قرار شد شوراهای تخصصی، طراحی و زیر نظر شبکههای اصلی وظایفشان را انجام دهند. به عنوان مثال شورای معارف معاونت صدا زیر نظر رادیو معارف، شورای ورزشی زیر نظر رادیو ورزش و ... راه اندازی شده است.
مدیر رادیو معارف خاطر نشان کرد: همچنین به زودی دو شورای تخصصی دیگر راه اندازی میشود. رادیو معارف همیشه سعی کرده هماهنگی در مفاهیم و محتوا را رعایت کند. هماهنگی در سیاستهای پیام دینی، هماهنگی در استفاده بهتر و متنوعتر از کارشناسان دینی و معارفی از دیگر برنامههای ما در این شبکه بوده است.
دبیر شورای معارف معاونت صدا یادآور شد: ما سعی کردهایم تعداد کارشناسان معارفی را گسترش دهیم تا شبکههای مختلف رادیویی بتوانند از حضور آنها نهایت استفاده را ببرند تا از تکرار جلوگیری شود. به همین دلیل در ماه رمضان برنامههای معارفی متنوعی از شبکههای مختلف پخش شد. در ماه محرم هم شبکههای مختلف رادیو برنامههای متنوعی را پخش خواهند کرد و از قالب های مختلف همچون نمایش، مستند و ... بهره میبرند.
وی ادامه داد: همچنین ما جلساتی را برای ویژه برنامههای محرم با شبکههای مختلف داشته ایم و شبکه های مختلف رادیویی دهها عنوان برنامه طراحی کردهاند. رویکرد ما در ماه محرم امسال محتوایی و ساختاری است در رویکرد محتوایی رویدادمحور و در رویکرد ساختاری تحلیل محور هستیم. همچنین توجه ویژهای به قالب نمایش در شبکههای مختلف رادیو شده است.
لطفی نیاسر در ادامه این نشست گفت: در سفر اخیری که مقام معظم رهبری به قم داشتند طبق فرمایش ایشان که تاکید زیادی بر هماهنگی و همکاری بین رسانه و حوزه علمیه داشتند ما نیز جلساتی را در این رابطه برگزار کردهایم تا بتوانیم هماهنگی لازم میان نهادهای حوزوی و رسانه انجام شود. تا بتوانیم در این باره برنامههای مناسبی داشته باشیم.
مدیر رادیو معارف با اشاره به اینکه امسال این شبکه رادیویی 9 ویژه برنامه را طراحی کرده گفت: نجوای عاشق، ناصحان، خیمههای عشق و ... از ویژه برنامههایی است که در ایام محرم از رادیو معارف پخش میشود. همچنین با توجه به تحریفات زیادی که در خارج از کشور در زمینه ایام محرم وجود دارد سعی میکنیم برنامههایی با این محوریت پخش کنیم تا بتوانیم روشنگری داشته باشیم.
در ادامه این نشست محسن جانجانی مدیر روابط عمومی رادیو معارف و دبیر چهارمین طرح ملی جشنواره وبلاگ نویسی بوی سیب گفت: رادیو معارف از سه سال قبل این طرح را برگزار کرده و امسال چهارمین دوره را برگزار خواهیم کرد. سال گذشته دو هزار اثر به جشنواره ارسال شد که آمار خوبی بود امسال چهارمین دوره نیز از شانزدهم آذرماه مصادف با اول محرم این جشنواره کار خود را شروع می کند. از امروز هشتم آذرماه سایت رسمی بوی سیب افتتاح شده است و علاقمندان میوانند با مراجعه به سایت ثبت نام کنند.
وی در ادامه افزود: امسال برای این جشنواره شش موضوع ویژه را انتخاب کردیم که شامل عباس شویم، یزید 2011، یک هیئت حسینی، کربلا آن گونه که بود، حرم توی خانه من است و دوست من خوبی پیشه کن است.
جانجانی خاطر نشان کرد: علاقمندان میتوانند با مراجعه به سایت، اطلاعات بیشتری را برای این جشنواره کسب کنند. همچنین مراسم اختتامیه در شاه عبدالعظیم برگزار میشود.
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