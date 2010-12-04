عرضه همراه اول در بورس/ عدم ورود مخابرات به واگذاری اینترنت پرسرعت

صابر فیضی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در مورد عرضه شرکت اپراتور همراه اول در بورس، اظهار داشت: به زودی 10 درصد از سهام شرکت همراه اول در بورس عرضه خواهد شد تا مردم بتوانند در این شرکت سهام داشته باشند.

وی در مورد زمان عرضه سهام شرکت همراه اول نیز تصریح کرد: این اتفاق ظرف هفته آینده و یا هفته بعد از آن رخ خواهد داد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به نحوه عرضه سهام در بورس اشاره کرد و گفت: ابتدا 5 درصد سهام برای کشف قیمت در بورس عرضه می شود و بعد از آن به فرابورس متعهد خواهیم شد که در طول مدت زمان یکسال آینده 10 درصد سهام شرکت را عرضه کنیم.

به دنبال واگذاری شرکتهای مخابرات استانی هم هستیم

فیضی به دلایل عرضه سهام شرکت همراه اول در بورس اشاره کرد و گفت: سهامدار عمده شرکت مخابرات نمی خواهد که این شرکت را به طور کامل در اختیار داشته باشد و در این راستا به دنبال این است که شرکت همراه اول را به صورت خرد به افرادی که پول محدود دارند واگذار کند.

وی با تاکید بر اینکه این امر به طور مستقیم در درآمد زایی شرکت مخابرات تاثیری ندارد، یادآور شد: شفافیت صورت های مالی و عملکرد از جمله دستاوردهای عرضه شرکت اپراتور همراه اول در بورس است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: نه تنها شرکت همراه اول بلکه همه شرکت های مخابرات استانی در صورت فراهم آمدن شرایط از طریق بورس عرضه خواهند شد.

فیضی با تاکید بر اینکه بهترین جا برای سرمایه گذاری بورس است، شرکت مخابرات را یکی از شرکت های سود ده خواند و تصریح کرد: کسی که سهام شرکت مخابرات را خریداری کرده است مطمئن باشد که سالانه عددی به سرمایه وی اضافه خواهد شد.

شبکه دیتا ملی مخابرات آماده عرضه به همه سازمانها است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد راه اندازی شبکه اینترنت ملی، بیان داشت: این بحث از طرف وزارت ارتباطات مطرح شده است و یک مجموعه در حال پیگیری این امر هستند.

فیضی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر شرکت مخابرات ایران برای خودش یک شبکه دیتا آماده کرده است که اگر صاحبان محتوا، محتوای خود را آماده کرده باشند می توانند از این شبکه استفاده کنند.

وی تصریح کرد: شبکه موجود به گونه ای است که می تواند پاسخگوی نیاز همه دستگاههای اجرایی و سازمانها باشد.

شرکت مخابرات می تواند وارد واگذاری اینترنت پرسرعت شود

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد واگذاری اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات نیز گفت: ما پیش از این به دلیل دولتی بودن مجاز به ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت نبودیم.

فیضی افزود: این در حالی است که پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ما می توانیم نسبت به واگذاری خطوط اینترنت پرسرعت اقدام کنیم و این موضوع در پروانه ما نیز درج شده است.

وی تصریح کرد: با این اوصاف شرکت مخابرات ایران برای حمایت از شرکت ها دارای مجوز در اکثر نقاط کشور به صورت مشارکتی در این زمینه فعالیت می کند.

شرکت مخابرات برنامه ای برای واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت ندارد

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه مخابرات تاکنون با این شرکتها به صورت همگام پیش رفته است، یادآور شد: تاکنون شرکت مخابرات ایران به صورت مستقیم وارد بحث واگذاری اینترنت پرسرعت نشده است.

فیضی تصریح کرد: این در حالی است که اگر در جایی شرکت ها در این زمینه مشارکت نکنند ما مجبور می شویم برای ارائه سرویس به مردم وارد بحث واگذاری اینترنت پرسرعت شویم.

وی با تاکید بر اینکه فعلا برنامه ای برای ورود شرکت مخابرات به این حوزه وجود ندارد، یادآور شد: تا زمانی که شرکتهای دارای مجوز در این زمینه مشارکت فعالی داشته باشند ضرورتی به حضور شرکت مخابرات نیست.

اهداف برنامه چهارم در زمینه توسعه فیبر نوری محقق شده است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران همچنین در مورد توسعه فیبر نوری در سخنانی عنوان کرد: تمام مباحث مربوط به توسعه فیبر نوری که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده به نتیجه رسیده است.

فیضی ادامه داد: مطابق این برنامه قرار بود همه مراکز شهرستانهای کشور به شبکه فیبر نوری متصل شوند که این امر محقق شده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در زمینه وضعیت شبکه فیبر نوری در کشور نیز هیچ گونه محدودیتی برای کاربردهای آینده نداریم.

60 درصد قبوض تلفن همراه غیرحضوری پرداخت می شود

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد وضعیت پرداختهای غیرحضوری قبوض تلفن در کشور، گفت: در حال حاضر بالای 60 درصد قبوض ارتباطات سیار از طریق تلفنی و اینترنتی پرداخت می شود.

فیضی ادامه داد: این در حالی است که در زمینه تلفن ثابت این رقم در استانهای بزرگ کشور به نزدیک به 50 درصد می رسد.

وی با اشاره به رکوردار بودن خراسان شمالی در زمینه پرداخت قبوض تلفن ثابت به صورت غیرحضوری با میزان 80 درصد، عنوان کرد: این در حالی است که در استانهای کوچک کشور درصد پرداخت قبوض تلفن ثابت به صورت غیرحضوری بالای 40 درصد است.

شرکت مخابرات آماده حذف محدودیت سرعت اینترنت خانگی است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران همچنین در مورد حذف محدودیت سرعت اینترنت خانگی نیز به خبرنگار مهر گفت: این موضوع مربوط به سیاست های موجود در این بخش می شود و ربطی به شرکت مخابرات ندارد.

فیضی تصریح کرد: در صورتیکه از ما بخواهند این کار را انجام دهیم شرکت مخابرات ایران آمادگی دارد که سرعت مورد نیاز اینترنت خانگی را تامین کند.

آئین نامه پرداخت خسارات قطعی اینترنت در حال تدوین است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در مورد روند قطعی اینترنت در کشور و ضرورت پرداخت خسارات به مشتریان نیز به مهر گفت: قطعی اینترنت در وحله اول موجب خساراتی به خود شرکت مخابرات می شود.

فیضی با تاکید بر اینکه تامین زیرساختهای لازم در این زمینه مربوط به شرکت مخابرات نیست و در اختیار بخش دولتی است، بیان داشت: سازمان تنظیم مقررات به دنبال تهیه و تدوین نحوه جبران خسارات در زمینه قطعی اینترنت است.

وی تصریح کرد: اگر این آئین نامه تنظیم شود شرکت بالاتر باید به ما خسارت بپردازد و شرکت مخابرات نیز موظف است به مردم خسارات ناشی از قطع اینترنت را پرداخت کند.

نیروهای غیر متخصص در شرکت مخابرات جذب نمی شوند

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت نیروهای مشغول به کار در این شرکت عنوان کرد: ما سه نوع نیرو داریم که در زمان توسعه با ما کار می کردند.

فیضی ادامه داد: بیشتر این نیروها مرتبط با بحثهای توسعه ای شبکه های مخابراتی هستند که در قالب شرکت های پیمانکاری مشغول به کار بودند و با توقف کارهای پیمانکاری طبیعی است که این نیروها از سیستم آزاد می شوند.

وی تصریح کرد: تعداد نیروهایی که در بخش نگهداری به صورت تخصصی فعالیت می کردند نیز خود شرکت مخابرات ایران بر اساس سیاست هایی که تدوین کرده است از این افراد استفاده خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: اما نیروهای غیر متخصصی که در بخش های مختلف در گذشته به کار گرفته شده اند با توقف توسعه فیزیکی شرکت مخابرات جذب نخواهند شد.