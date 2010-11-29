شهروندان و مسئولان برای کاهش آلاینده های هوا همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران با توجه به روند وضعیت آلودگی هوای تهران با اعلام فراخوانی خطاب به شهروندان خواستار احساس مسئولیت فردی و اجتماعی به عنوان شهروندان مسئول و مشارکت در برنامه های کاهش آلودگی هوا به منظور حفظ امنیت روانی و سلامت خود، خانواده و عموم شهروندان شد.

این سازمان غیر دولتی محیط زیستی اعلام کرد: حال که وضعیت هوای پایتخت به دلیل پایداری شرایط جوی و فعالیتهای گسترده انسانی که منجر به تولید و انتشار آلاینده های زیان آور جوی شده و برای بیستمین روز پیاپی در شرایط هشدار قرار داشته و در آستانه اضطرار قرار گرفته ایجاب می کند به منظور کاهش تبعات خطرناک و زیانبار تداوم این شرایط بحرانی، ضمن مشارکت در کاهش آلودگی، در حفظ امنیت روانی و سلامت خود، خانواده و عموم شهروندان هشیار و پیشقدم باشیم.



این کانون از مردم خواسته در حد امکان طی هفته جاری از خودروی شخصی استفاده نکرده و با وجود مشکلات و به جهت مشارکت در رفع معضل موجود از سیستم حمل و نقل عمومی نظیر (تاکسی- اتوبوس و مترو) استفاده کنند. در صورت ضرورت استفاده از خودرو به صورت جدی از تردد تک سرنشین پرهیز کنند.

همچنین کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران اعلام داشته با اطلاع رسانی و آگاه سازی بستگان و آشنایان و سایر شهروندان در مسیر کنترل و کاهش میزان آلاینده های هوا مشارکت و به همگان توصیه کنند از تردد غیر ضروری خصوصا تردد افراد بیمار و سالخورده در فضاهای باز خودداری و جهت انجام امور اداری و فعالیتهای بانکی از دفاتر دولت الکترونیک و اینترنت بانک استفاده کنند.