گلستان ظرفیت زیادی برای جذب سرمایه گذاران خارجی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عدیل استانداگ بعد از ظهر دوشنبه در نشست معاونت برنامه ریزی استان که یکی از بزرگترین هتل‌داران این کشور است و چندین هتل در سراسر ترکیه دارد، اعلام کرد که آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری در ساخت هتل‌ استان و دیگر طرح‌های اقتصادی را دارد.

وی که صاحب هتل معروف به نام گرین‌پارک در استانبول با چهار هزار و 200 نفر پرسنل است، تصریح کرد: هر ساله سه میلیون توریست از ایران به ترکیه سفر می‌کنند که ما تصمیم داریم زمینه سفر گردشگران ترک را به ایران و استان گلستان نیز فراهم کنیم.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز تصریح کرد: وجود اقوام مختلف، شرایط آب و هوایی مناسب و شرایط اقلیمی و اکوتوریستی گلستان را به ایران کوچک مبدل کرده است.

رضا غلامی گفت: وجود جنگل، کوه، بیابان، دشت و دریا در کنار هم فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری مختلف از جمله گردشگری مهیا کرده است.



وی تصریح کرد: گلستان به دلیل هم مرز بودن با کشورهای آسیای میانه، دارا بودن فرودگاه بین‌المللی گرگان و خط ریلی که شمال را به جنوب کشور و خلیج‌فارس متصل می‌کند، یکی از مقاصد مهم برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.