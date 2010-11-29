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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

مهدی نبی خبر داد:

فدراسیون فوتبال 6 میلیارد تومان برای آموزش یارانه می‌دهد

فدراسیون فوتبال 6 میلیارد تومان برای آموزش یارانه می‌دهد

دبیر کل فدراسیون فوتبال اعلام کرد این فدراسیون سالیانه مبلغ 6 میلیارد تومان برای بخش آموزش کمک هزینه می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد نبی با اعلام این مطلب افزود: آموزش یکی از وظایف اصلی و ذاتی فدراسیون فوتبال است که مورد توجه ویژه قرار دارد و در این بخش آموزش مربیان، داوران ، پزشکان ، بین الملل ، مسئولان رسانه ای و ... مد نظر قرار دارد بطوریکه فدراسیون در سال قریب به 6 میلیارد تومان کمک هزینه برای برگزاری دوره های آموزشی پرداخت می کند.

نبی یادآور شد: اهمیت بخش آموزش در فوتبال باعث شده تا در تشکیلات فیفا این بخش تحت عنوان توسعه فعالیت های گسترده ای را در سطح جهان به اجرا درآورد و بازرسین فیفا بطور منظم از روند پیشرفت برنامه های آموزشی در کشورها بازدید می کنند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال اظهار داشت: از مجموع 6 میلیون دلاری فدراسیون فوتبال برای بخش آموزش هزینه می کند، تقریبا 10 درصد این مقدار که رقمی حدود 1 میلیون دلار را بالغ می شود از طریق فیفا به فدراسیون فوتبال پرداخت می شود تا صرف فعالیت های آموزشی و توسعه علمی فوتبال شود.

وی همچنین به توسعه مناسبات خارجی و کسب کرسی در مجامع بین المللی اشاره کرد و افزود: فدراسیون در این بخش فعالیت چشمگیری داشته بطوری که تعداد کرسی مقامات ایرانی در فیفا و AFC به 13 کرسی افزایش یافته که باید تلاش کنیم با حضور بیشتر در مجامع بین المللی سهم بیشتری در تصمیم سازی های قاره ای و جهانی فوتبال داشته باشیم.    

کد مطلب 1200890

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